Центральный банк Узбекистана в обзоре денежно-кредитной политики за первый квартал проанализировал, как обменный курс влияет на цены.

Обменный курс может влиять на инфляцию напрямую за счёт изменения цен на импортную конечную продукцию, а также косвенно — за счёт изменения цен на импортное сырьё при производстве.

Анализ показал ускорение базовой инфляции при резком изменении курса, при этом в отдельные периоды курс оказывал влияние с определенной задержкой.

Изменение базовой инфляции и обменного курса в разрезе каждого месяца (в %).

Согласно предварительным результатам, обесценивание обменного курса на 1 процентный пункт в долгосрочной перспективе ускоряет базовую инфляцию на 0,28 процентных пункта.

Долгосрочное повышающее влияние колебаний курса на основные непродовольственные товары и услуги было относительно небольшим и составило от 0,18 до 0,16 п. п. соответственно.

В то же время курс оказывает более сильное ценовое давление на основные продукты питания — 0,42 п. п. Это связано, прежде всего, с тем, что эти товары неэластичны (спрос не меняется даже при изменении цен) и имеют высокую долю (в среднем 40−50%) в потребительских расходах домохозяйств.

Кроме того, из-за высокой доли импорта в основных видах потребительских товаров на внутреннем рынке (растительное масло, пшеничная мука, сахар, мясные продукты, картофель и другие) цены на продовольствие формируются за счёт изменения курсов валют.

Например, сахарные заводы в Узбекистане импортируют сырьё из Бразилии. В 2021 году из этой страны импортировано 619,7 тысячи тонн сахара-сырца на 319,7 млн долларов. Но из-за сложной геополитической ситуации, которая вызывает проблемы в логистике, обрываются цепочки поставок и ускоряется рост цен на продовольствие, Узбекистан столкнулся с закрытием некоторых путей поставок сахара, а это не может не влиять на цены, это отмечал и президент Шавкат Мирзиёев. В этом случае изменение курса будет влиять косвенно — через подорожание сырья.

Что касается зерновых, то Узбекистан завозит большую часть (около 90%) объёма этой продукции из Казахстана. В 2020 году в Казахстане было закуплено зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а в 2021 году объём поставок круп составил 648,3 млн долларов (97,9% от всего импорта), муки — 92,9 млн долларов (97,2%). «Газета.uz» ранее объясняла, как запрет на экспорт зерновых из России может оказать косвенное влияние через Казахстан, который в прошлом году из-за неурожая закупал зерно в РФ. Здесь курс будет влиять как напрямую (через готовую муку), так и косвенно (зерно).

В марте сум резко обесценился, потеряв за полторы недели (с 9 по 18 марта) 6,1% стоимости — с 10897,27 до 11571,99 сума. Для стабилизации курса и снижения инфляционных ожиданий 17 марта Центробанк повысил ставку с 14% до 17%, с тех пор сум укрепился на 430,19 сума, или 3,7%.

В результате изменения внешней конъюнктуры и, соответственно, тенденций на внутренних рынках годовой уровень инфляции вырос с 9,7% в феврале до 10,5% в марте. Это выше траектории, которую ЦБ прогнозировал в начале года.





Базовая инфляция снижалась с января по февраль, но в марте достигла 9,1%. При этом вклад базовой инфляции в общую инфляцию увеличился до 6,9 п.п.