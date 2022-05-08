Профессиональный боксёр из Узбекистана Элнур Абдураимов (9−0, 8 KO) выступил в рамках боксёрского шоу между Дмитрием Биволом и Саулем Канело Альваресом в Лас-Вегасе.

Элнур Абдураимов и Мануэль Корреа. Фото: boxingscene.com.

Соперником 27-летнего чемпиона Азии, бронзового призёра чемпионата мира стал 31-летний кубинец Мануэль Корреа (11−1, 7 КО), который до этого поединка ни разу не проигрывал.

Бой прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Абдураимов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Перед этим он дважды отправил кубинца в нокдаун.

«В первый раз выступают на такой большой арене, на таком большом шоу. Конечно, было волнение. Но тренеры подсказали, что надо делать. В итоге всё получилось…», — сказал он после боя.

Элнур Абдураимов начал выступать в профессиональном боксе с сентября 2018 года. До этого он подписал соглашение с промоутером Лу Дибелла (DiBella Entertainment).

Рекорд в любительском ринге Абдураимова — 195:20. Элнур также побеждал на чемпионате Азии в Ташкенте (2017) и дважды брал бронзовую медаль — на чемпионате мира в Дохе (2015) и на чемпионате Азии в Бангкоке (2015).

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