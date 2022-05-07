Во Дворце международных форумов «Узбекистан» 6 мая состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию образования Национального Олимпийского комитета Узбекистана, сообщила пресс-служба комитета.

Были награждены лучшие спортсмены промежутками в 10 лет — футболист Миржалол Касымов (1991−2001), дзюдоист Абдулла Тангриев (2001−2011) и гимнастка Оксана Чусовитина (2011−2021).

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, Миржалол Касымов, президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

Абдулла Тангриев.

Отабек Умаров и Оксана Чусовитина.

В номинации «Федерация, завоевавшая самое большое количество медалей на ОИ» победила Федерация бокса Узбекистана.

Зампредседателя Федерации бокса Сакен Полатов, и.о. президента ОСА Раджа Рандхир Сингх и министр развития спорта Адхам Икрамов.

В номинации «Федерация, воспитавшая Олимпийских рекордсменов» победителем объявлена Федерация тяжёлой атлетики Узбекистана.

Замминистра развития спорта, первый зампредседателя Федерации тяжёлой атлетики Шахрилло Махмудов и Раджа Рандхир Сингх.

В номинации «Спортсмен, завоевавший наибольшее количество медалей на Олимпийских играх» победителем стал дзюдоист Ришод Собиров.





Представитель МОК Оливье Луис Ниамкей, вице-президент ОCA принц Абдулазиз бин Турки аль Файсал, Ришод Собиров и зампредседателя НОК Узбекистана Азизжон Камилов.

Тренер по боксу Марат Галиевич Курбанов объявлен победителем в номинации «Самый титулованный тренер 30-летия». По состоянию здоровья он не мог присутствовать на церемонии, вместо него награду получил генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Мурод Мамадалиев.

Марат Курбанов.

В номинации «Ассоциация, которая непрерывно завоёвывала медали на протяжении 30 лет» победила Ассоциация спортивной борьбы Узбекистана. Приз получил заместитель председателя НОК, председатель Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Салим Абдувалиев.

Салим Абдувалиев.

Футбольный судья и инструктор, экс-рефери ФИФА, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов стал победителем в номинации «Личность, сделавшая Узбекистан всемирно известным».

Генсек НОК Ойбек Касымов, Равшан Ирматов и вице-президент ОСА Тимур Кулибаев.

«Самой прославленной сборной 30-летия» названа сборная Узбекистана по футболу, завоевавшая в 1994 году в рамках Азиатских игр в Хиросиме (Япония) золотую медаль.

В номинации «Самый молодой Олимпийский чемпион Узбекистана» победителем объявлен тхэквондист Улугбек Рашитов.

Улугбек Рашитов.

В номинации «Первая медаль летних Олимпийских игр» победил дзюдоист Армен Багдасаров.

Первый вице-президент Федерации профессионального бокса Гафур Рахимов, вице-президент ОСА Абдулрахман Тани Аль Кувари и Армен Багдасаров.