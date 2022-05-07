В пятницу «Газета.uz» со ссылкой на решение хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева сообщила, что турецкая компания Outdoor Factory без тендера получила право на разработку проектной документации и выполнение подрядных работ в рамках проекта реконструкции музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы в Ташкенте.

Согласно протоколу №30 по итогам презентации проектов президенту Шавкату Мирзиёеву 18 апреля одобрен проект концепции реконструкции и цифровизации трёх музеев, разработанный Outdoor Factory. В виде исключения разрешено заключить с ней прямой договор на разработку проектных документов и выполнение подрядных работ.

В пресс-службе столичной администрации отметили, что проект, одобренный по итогам презентации, был разработан Outdoor Factory. Его будут финансировать из дополнительных источников местного бюджета. Городской хокимият пока не сообщил о стоимости реконструкции и цифровизации музеев.

«Исходя из этого стоит отметить, что реконструкция трех музеев в Ташкенте без проведения тендера была поручена турецкой компании не из-за участия Outdoor Factory в проектировании и строительстве крупных объектов в Ташкенте или личного решения кого-либо, а из-за разработки проекта в соответствии с установленными требованиями и презентации на высоком уровне. По итогам обсуждения презентации ей доверили [проект]», — говорится в сообщении.

Компания Outdoor Factory участвовала в проектировании и строительстве комплекса «Истиклол» и парка «Новый Узбекистан», а также университета «Новый Узбекистан», туристического центра в Старом городе Ташкента (реновация улицы Заркайнар), проекта аквапарка на территории «Технопарка» (бывшее ТАПОиЧ), второй фазы Magic City и других. «Газете.uz» не удалось найти информацию о проведении конкурса по этим проектам.

Outdoor Factory — турецкая компания, основанная в 2010 году в Стамбуле. Компания специализируется на проектировании и строительстве парков, музеев и памятников. Outdoor Factory имеет представительства в Катаре, Италии, США, Германии и в Узбекистане. В портфолио компании входят более 350 концептуальных проектов, 25 музеев и 110 памятников.

В ноябре компания подписала меморандум о сотрудничестве между строительным холдингом MIMAR Group (в интернете встречаются упоминания о том, что она относится к структуре группы компаний Akfa).