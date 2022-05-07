В Бостанлыкском районе Ташкентской области предотвращена попытка продажи 2,4 га земли за 980 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В правоохранительные органы 6 мая с заявлением обратилась гражданка Э. Н. Она сообщила, что двое граждан И. и Х. предложили ей купить землю у гражданина Д., пообещав впоследствии помочь ей через своих знакомых в органах местной власти оформить эту землю под строительство коттеджа. В качестве аванса они попросили 98 тысяч долларов.

На основании этого заявления в тот же день было проведено оперативное мероприятие силами сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и СГБ.

Граждане И. и Х. были задержаны с поличным в столовой «Дилнур» в Бостанлыкском районе в момент получения от заявительницы в качестве части аванса 49 тысяч долларов. Одним из этих граждан оказался заместитель начальника Бостанлыкского районного дорожно-строительного управления.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Прокуратура Ташкентской области ведёт следственные действия.

Ранее мы писали о том, что четыре предпринимателя и помощник хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента пытались продать 40 га земли за 3 млн долларов.

В марте правоохранительные органы задержали двух жителей Ташкентской области, пытавшихся продать за 800 тысяч долларов 4 га земельного участка в Бостанлыкском районе.