Небольшое снижение мировых цен на зерновые и растительное масло в апреле зафиксировала Всемирная продовольственная организация (ФАО).

В марте цены на пять основных групп продтоваров (зерновые, растительные масла, мясо, сахар и молочная продукция) побили все рекорды с 1990 года, показав рост на 33,6% по сравнению с мартом 2021 года. Причиной такого положения стали последствия войны в Украине, где посевная и урожаи озимых оказались под угрозой, а также блокировкой портов и отгрузок и разрушением цепочек производства и поставок.

В апреле этого года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО понизилось на 0,8% в сравнении с мартовским рекордным значением, однако это всё равно на 29,8% выше показателей за апрель прошлого года.

Снижение цен в апреле было вызвано прежде всего падением стоимости растительного масла, а также незначительным снижением стоимости зерновых. В то же время сахар, мясо и молочная продукция продолжали дорожать, сообщает организация.

Падение цен на зерновые в целом эксперты ФАО объясняют сезонными поставками урожая из Аргентины и Бразилии. При этом на пшеницу цена в апреле незначительно, но повысилась — на 0,2%.

Сохранению цен на высоком уровне способствовали продолжающаяся блокировка портов в Украине и опасения относительно состояния посевов 2022 года США. С другой стороны, рост цен сдерживало увеличение поставок из Индии и больший, чем ожидалось ранее, объём экспорта из России. Также отмечено незначительное ослабление мирового спроса.

Молочная продукция в апреле стоила дороже, чем в марте, в связи с тем, что объёмы производства молока в Западной Европе и Океании оставались ниже сезонного уровня.

Мясо в апреле на мировых рынках подорожало на 2,2%, превысив рекордное значение в марте. Цены на мясо птицы повысились в результате активного спроса на фоне сокращения мирового предложения, вызванного перебоями с экспортными поставками из Украины и учащением вспышек птичьего гриппа в Северном полушарии.

Мировые цены на говядину выросли незначительно благодаря большим объёмам экспорта из Бразилии. Что касается баранины, то введённые в связи с пандемией карантинные меры и задержки в портах Китая привели к сокращению закупок мяса этой страной и небольшому снижению её стоимости.