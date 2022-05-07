В 2021 году Государственная трудовая инспекция выявила в Узбекистане 75 случаев принудительного труда. Об этом говорилось на заседании Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом в Сенате Олий Мажлиса 6 мая.

Из общего чисила 34 случая обнаружены в системе народного образования, 9 — в здравоохранении, 5 — в транспортной сфере, 6 — на предприятиях по благоустройству, 5 — в строительстве, 4 — в сфере банков и финансов. В 5 случаях принудительный труд допущен при вмешательстве работников районных и городских хокимиятов.

Глава Сената Танзила Нарбаева указала на случай принуждения к труду студентов университета общественной безопасности в Ташкенте, который освещался в социальных сетях. «Я хочу поблагодарить журналистов и блогеров за помощь в выявлении и решении проблем, ведении общественного контроля», — сказала она.

«С другой стороны, у отдельных руководителей, к сожалению, до сих пор бытует старое мышление и взгляды. До каких пор нужно вести разъяснительную работу? Этот случай был изучен с выездом на место, и ответственные работники университета получили дисциплинарные взыскания. Однако мы должны хорошо осознать, что даже один такой случай — это преступление», — подчеркнула Танзила Нарбаева. Она призвала повысить ответственность руководителей за недопущение таких случаев.

В 2021 году выявлено 162 уголовных преступления, связанных с торговлей людьми, 195 лиц привлечены к уголовной ответственности. Из общего числа 96 составляют половые преступления, 11 — трудовая эксплуатация, 55 — торговля младенцами.

По статье 128 статье (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса выявлено 338 преступлений, по статье 131-й (Сводничество или содержание притонов) — 1043 преступления.

За 2021 год в Министерство внутренних дел поступило 840 обращений о торговле людьми. По 162 обращениям в отношении 195 лиц возбуждены уголовные дела, по 300 случаям проведены правовые разъяснения, по 378 обращениям оказана помощь.

Комиссия также рассмотрела исполнение законодательства по противодействию торговле людьми и принудительному труду. Были отмечены мартовские изменения в Трудовом кодексе, которые внесли в законодательство понятий «свобода труда» и «принудительный труд» в соответствии с международными нормами и рекомендациями.

Отмечалось, что в феврале Узбекистан ратифицировал 167-ю конвенцию Международной организации труда о безопасности и гигиене труда в строительстве, что послужит внедрению международных стандартов по труду в строительную сферу.

Сообщалось, что в Законодательную палату Олий Мажлиса внесён проект закона о внешней трудовой миграции, где прописаны нормы по реинтеграции граждан, возвращающихся из трудовой миграции, меры социальной поддержки мигрантов и др.