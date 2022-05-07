Министерство юстиции предлагает ввести в законодательство раскрытие информации о последних бенефициарных собственниках предприятий.

В настоящее время понятие «бенефициар» можно встретить практически во всех областях, таких как финансы, экономика, банковское дело, юриспруденция и других. В целом, под бенефициаром понимается лицо, получающее доход (выгоду) в результате определенных действий.

«Выявление бенефициаров субъектов малого предпринимательства не является проблемой, но по мере расширения организации их реальные владельцы распадаются на несколько уровней, а корни уходят даже за пределы страны (вплоть до оффшорных зон) Выявление бенефициаров крупных компаний, будучи сложным процессом, является „головной болью“ не только фискальных органов, но и других правоохранительных структур», — поясняет министерство.

Необходимость раскрытия информации о бенефициарах субъектов предпринимательства обусловлена борьбой с коррупцией, легализацией доходов от преступной деятельности и эффективной организацией борьбы с финансированием терроризма, подчеркивает Минюст.

В национальном законодательстве вопросы, связанные с бенефициаром, определены в четырех актах на уровне закона, например, законом «О государственных закупках». В подзаконных же актах данный вопрос затрагивается в около 100 документах.

«Однако в этих актах не указаны конкретные критерии понятия „бенефициар“, а приведенные описания носят общий характер и не определяют самый основной элемент, то есть владение (контроль) над 25% компании, как это предусмотрено международными стандартами. В результате к бенефициарам можно отнести любое лицо, имеющее одну акцию или контролирующее деятельность небольшого подразделения компании. Это обстоятельство требует дальнейшей конкретизации статуса бенефициара», — считают эксперты.

Исходя из того, что одними из основных проблем, с которыми борется Европейский союз, являются отмывание денег, финансирование террористических организаций и уклонение от уплаты налогов, в 2015 году была принята четвертая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (Fourth EU Anti-Money Laundering Directive). В соответствии с ней каждая страна должна вести централизованную базу данных (единый реестр бенефициаров), содержащую необходимую информацию о бенефициарах компаний.

Неурегулированость вопроса о последних бенефициарах может привести к включению Узбекистана в различные «серые», «черные» списки и затруднению доступа к международным рынкам, подчеркивает Минюст. Например, международная организация Группа по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла в черный список КНДР и Иран. Кроме того, 18 стран находятся в сером списке — это Албания, Багамские Острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Йемен, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Ямайка. Узбекистан внесен в белый список.

В США под бенефициаром понимается физическое лицо, которое владеет не менее чем 25% компании или строго контролирует ее деятельность. Информация о бенефициарах должна быть раскрыта в процессе регистрации компании, в то время как существующие компании должны будут предоставить эту информацию в течение следующих 2 лет своей деятельности. Сведения должны обновляться не реже 1 раза в год. Информация о бенефициаре обычно включает в себя его дату рождения, адрес проживания и документ, удостоверяющий личность.

Великобритания первой среди стран Европейского Союза ввела в практику ведение реестра бенефициаров. Согласно закону «О малом бизнесе, предпринимательстве и трудовых отношениях», принятому в 2015 году, требуется вести реестр лиц со значительным контролем компании (Register of people with significant control).

С 1 сентября 2019 года Люксембург создал и ввел в практику открытый реестр бенефициаров (Registre des Beneficiaries Effectifs). Любой человек имеет доступ к этому реестру и может получить бесплатную информацию о любой компании.

В целях развития законодательной базы Министерство юстиции разработало проект закона «О едином государственном реестре последних бенефициарных собственникам». В нем изложены конкретные критерии понятия «последний бенефициарный собственник», определены организации и предприятия, которые не предоставляют информацию о последних бенефициарных собственниках. На некоторых субъектов предпринимательства (в основном, оффшорные зоны и субъекты предпринимательства с иностранным элементом) возлагается обязанность по раскрытию информации о своих последних бенефициарных собственниках.

Самым важным вопросом является то, что проектом закона предлагается сформировать единый открытый государственный реестр последних бенефициарных собственников. Предполагается обновлять содержащуюся в нем информацию не реже одного раза в квартал. Также предусматривается, что в реестре будет присутствовать закрытый тип данных (информация о персональных данных лица).

В заключение Минюст отмечает, что установление требований к последним бенефициарам и ведение их открытого реестра являются одной из последних тенденций в области открытости и развития предпринимательства развитых стран.

Принятие законопроекта, как ожидается, создаст прочную основу для приведения бизнес-среды в стране к уровню стандартов развитых стран, борьбы с коррупцией, легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма, а также совершенствования общественного контроля в этой области.