И. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, сообщила пресс-служба МИДа.

«Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений добрососедства и стратегического партнерства в различных сферах. Отмечалось, что благодаря политической воле лидеров двух стран, сотрудничество между Узбекистаном и Кыргызстаном за последние годы поднялось на качественно новый уровень, наполняясь новым содержанием», — пишет пресс-служба.

Министры подчеркнули важность своевременной и качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, и принятия мер по активизации взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других областях.

Рассмотрены график, повестка дня и организационные аспекты предстоящих мероприятий.

В МИДе отметили, что беседа прошла в теплой и дружеской обстановке.

МИД Кыргызстана, в свою очередь, сообщил, что собеседники обсудили произошедший 5 мая приграничный инцидент с применением оружия пограничниками Узбекистана, в результате которого скончались трое граждан Кыргызстана.

«Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий во избежание негативных последствий в районе границы, а также продолжить работу по укреплению и расширению кыргызско-узбекского сотрудничества на основе дружбы и добрососедства», — информирует кыргызская сторона.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы организации государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, а также его участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета 26−27 мая в Бишкеке.