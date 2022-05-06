Министерство народного образования Узбекистана разработало проект постановления правительства о совершенствовании питания в школах. Документом предлагается с 2022—2023 учебного года организовать питание в школах, интернатах и домах «Мехрибонлик» во всех регионах страны методом аутсорсинга.

МНО и Минздраву поручается разработать и утвердить дневные нормы рационального питания для учащихся по возрастным группам с учётом требований к пищевой продукции. Проект также содержит положение об организации здорового питания в подведомственных МНО образовательных учреждениях.

Целями организации питания в учебных заведения на основе аутсорсинга обозначены:

организация полностью здорового питания учащихся и их оздоровление за счёт качественных блюд;

соблюдение санитарных и гигиенических норм и требований в здоровом питании;

освобождение руководителей учебных организаций от не относящихся к образованию задач.

Помещение столовой и кухни в учебной организации будут передаваться компании-аутсорсеру по договору аренды с нулевой ставкой. Отбор аутсорсера осуществляется на основании законодательства о госзакупках. Постоянный мониторинг деятельности аутсорсера должны вести МНО и Ассоциация предприятий, оказывающих услуги аутсорсинга.

Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и ассоциация, согласно проекту, будут разрабатывать образцовые сезонные меню здорового питания учащихся и согласовывать его с МНО. Однако жёсткое требование к компаниям-аутсорсерам придерживаться образцовых сезонных меню не установлено, не прописаны также требования к меню с учётом дневных норм рационального питания для учащихся по возрастным группам.

Отбор ежедневных образцов приготовленных аутсорсером блюд для мониторинга их качества и соответствия нормам и требованиям предлагается возложить на медработника образовательной организации.

Предусматривается создание бракеражной комиссии, которая будет определять качество, вес блюда, его соответствие меню, в составе руководителя организации, медсестры и представителей родителей. В случае несоответствия блюда требованиям комиссия будет направлять блюдо на экспертизу, при получении экспертного заключения о несоответствии председатель комиссии должен внести докладную в райОНО.

Согласно проекту, районная служба санэпиднадзора будет проводить ежемесячные проверки исполнения аутсорсером норм и требований.

В обязательства компаний-аутсорсеров предложено включить соблюдение правил и норм санитарии и гигиены, обеспечение указания в меню веса блюд, количества продуктов в составе и технологических карт, указание объёма средств, затраченных на питание одного учащегося в день, категорическое недопущение продажи продуктов питания и блюд, «могущих нанести серьёзный вред здоровью детей», обеспечение качества и безопасности используемых продуктов и другие. В проекте отсутствует определение «серьёзного вреда здоровью».

В организациях, где гарантированное государством бесплатное питание не предусмотрено, компании-аутсорсеры могут предоставлять питание на коммерческой основе.

Обсуждение проекта продлится до 20 мая.

Напомним, с 7 февраля в Каракалпакстане и Хорезмской области реализуется пилотный проект по предоставлению учащимся 1−4-х классов бесплатного завтрака (полдника) за счёт средств госбюджета.

Правильно организованное школьное питание — это инструмент в руках государства, чтобы снизить риски нарастающей в странах Центральной Азии детского ожирения, указывает Всемирная организация здравоохранения. Школы, учреждения по уходу за детьми и детские места отдыха играют важную роль в поддержке выбора здоровой пищи и ограничении воздействия нездоровой пищи и сладких напитков.

В 2006 году ВОЗ приняла политику в области пищевых продуктов и питания для школ в качестве инструмента для разработки программ школьного питания. Этот документ содержит рекомендации по разработке меню, продуктовому и питательному составу (соотношение жиров, белков и углеводов, калорийность, содержание витаминов и минералов и др.), размерам порций по возрасту детей, а также требования к закупкам, обработке, хранению продуктов, сервировке стола, санитарно-гигиенические требования и многое другое.