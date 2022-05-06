Турецкая компания Outdoor Factory без тендера получила право на разработку проектной документации и выполнение подрядных работ в рамках проекта реконструкции музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы в Ташкенте. Это следует из решения хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 29 апреля.
Согласно протоколу №30 по итогам презентации проектов президенту Шавкату Мирзиёеву 18 апреля, одобрен проект концепции реконструкции и цифровизации трёх музеев, разработанный Outdoor Factory. В виде исключения разрешено заключить с ней прямой договор на разработку проектных документов и выполнение подрядных работ.
Завершить реконструкцию и оснащение музеев за счёт дополнительных источников местного бюджета поручено в течение пяти месяцев.
Решением хокима заказчиком проекта стала Служба единого заказчика при хокимияте Ташкента.
Напомним, хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву было поручено до 1 октября с привлечением зарубежных экспертов на основе современных требований начать работу по обновлению экспозиций музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы. Таким же образом должны быть обновлены все остальные музеи страны.
Компания Outdoor Factory участвовала в проектировании и строительстве комплекса «Истиклол» и парка «Новый Узбекистан», а также университета «Новый Узбекистан», туристического центра в Старом городе Ташкента (реновация улицы Заркайнар), проекта аквапарка на территории «Технопарка» (бывшее ТАПОиЧ), второй фазы Magic City и других. «Газете.uz» не удалось найти информацию о проведении конкурса по этим проектам.
Outdoor Factory — турецкая компания, основанная в 2010 году в Стамбуле. Компания специализируется на проектировании и строительстве парков, музеев и памятников. Outdoor Factory имеет представительства в Катаре, Италии, США, Германии и в Узбекистане. В портфолио компании входят более 350 концептуальных проектов, 25 музеев и 110 памятников.
На днях архитектор Александр Куранов в интервью проекту Alter Ego сообщал, что архитекторов Узбекистана в последние годы практически не привлекают к крупным проектам в столице.
Djora Abdumavlyanov
А что, наши свои специалисты тупее турецких? Не думаю! Поставили бы задачу и сделали бы не хуже.