Турецкая компания Outdoor Factory без тендера получила право на разработку проектной документации и выполнение подрядных работ в рамках проекта реконструкции музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы в Ташкенте. Это следует из решения хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 29 апреля.

Согласно протоколу №30 по итогам презентации проектов президенту Шавкату Мирзиёеву 18 апреля, одобрен проект концепции реконструкции и цифровизации трёх музеев, разработанный Outdoor Factory. В виде исключения разрешено заключить с ней прямой договор на разработку проектных документов и выполнение подрядных работ.

Завершить реконструкцию и оснащение музеев за счёт дополнительных источников местного бюджета поручено в течение пяти месяцев.

Решением хокима заказчиком проекта стала Служба единого заказчика при хокимияте Ташкента.

Напомним, хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву было поручено до 1 октября с привлечением зарубежных экспертов на основе современных требований начать работу по обновлению экспозиций музеев Темуридов, истории Узбекистана и природы. Таким же образом должны быть обновлены все остальные музеи страны.

Компания Outdoor Factory участвовала в проектировании и строительстве комплекса «Истиклол» и парка «Новый Узбекистан», а также университета «Новый Узбекистан», туристического центра в Старом городе Ташкента (реновация улицы Заркайнар), проекта аквапарка на территории «Технопарка» (бывшее ТАПОиЧ), второй фазы Magic City и других. «Газете.uz» не удалось найти информацию о проведении конкурса по этим проектам.

Outdoor Factory — турецкая компания, основанная в 2010 году в Стамбуле. Компания специализируется на проектировании и строительстве парков, музеев и памятников. Outdoor Factory имеет представительства в Катаре, Италии, США, Германии и в Узбекистане. В портфолио компании входят более 350 концептуальных проектов, 25 музеев и 110 памятников.

На днях архитектор Александр Куранов в интервью проекту Alter Ego сообщал, что архитекторов Узбекистана в последние годы практически не привлекают к крупным проектам в столице.