Офис уполномоченного по правам человека сообщил об итогах визита регионального представителя омбудсмана Диёра Хусанова в Самаркандский областной специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

В день посещения, 20 апреля, в учреждении содержался 161 задержанный, из них 8 женщин и 153 мужчины. Спецприемник был создан в 2020 году и рассчитан всего на 60 человек, указывает офис омбудсмана.

Все арестованные трудоспособны, из них 18 вовлечены в работу, из них, в свою очередь, 16 работают на объектах по трудовому договору. Средняя заработная плата составляет 40500 сумов в день.

Питание в спецприемнике осуществляется аутсорсинговой службой на основе утверждённого меню, недостатков в организации душевых не выявлено. В библиотеке, рассчитанной на 10 человек, находились 150 книг художественной и юридической литературы, сообщает офис омбудсмана.

В медпункте наличествовали 23 вида медикаментов для оказания первой неотложной медицинской помощи, указывает офис, не уточняя, отвечает ли оснащение и оказание медуслуг требованиям.

Количество помещений для краткосрочных свиданий в учреждении всего одно, что недостаточно для 160 содержавшихся в момент визита человек. Даны рекомендации по увеличению количества комнат для краткосрочных встреч.