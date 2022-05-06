«Весной я хотел сделать тебе воздушного змея», — многие хорошо помнят эту фразу из кинокартины «Озорник». Традиционный в махаллях старого Ташкента народный флешмоб по запуску воздушных змеев проводится в ясные весенние дни.





По причине необычайно дождливого марта змеи начали появляться над холмами и махаллями лишь в апреле. Особый интерес к их запуску есть у жителей столичных махаллей «Самарканд Дарвоза», «Заркайнар» и «Камолон».





Змеев запускают не только дети. Взрослые и пожилые люди рассказывают, что это занятие пробуждает в них ностальгию и успокаивает. По их словам, наблюдение за полётом змея — это момент настоящего, когда можно не думать о посторонних вещах.





Сегодня большинство любителей запуска змеев приобретают их, а не изготавливают самостоятельно, как это было раньше. Летательные устройства продают из автомобилей вдоль дорог. Цены варьируются от 20 до 700 тысяч. Жители отметили, что самые дорогие змеи, как правильно, очень длинные — до 5 метров.