В 2021 году InfinBANK запустил собственный карточный процессинг, построенный совместно c компанией OpenWay, а также стал принципиальным членом платежных систем Visa и UnionPay. Основная цель этих проектов заключалась в создании новых удобств и современных сервисов для клиентов. Очередное обновление приложения банка подтверждает, что поставленные задачи уже претворяются в жизнь. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса АКБ InfinBANK Иномжон Усманов.

Главное нововведение в приложении InfinBANK — это запуск денежных переводов через Visa Direct в режиме реального времени. Узбекистанцев, которые живут и работают в различных точках мира, и всегда поддерживают связь с родной землей, близкими людьми, не удивить услугами денежных переводов. В Узбекистане работает обширный ряд современных и довольно технологичных сервисов денежных переводов. Однако Visa Direct отличается от привычных сервисов и имеет свои преимущества.

Сейчас осуществить международные переводы можно двумя способами: либо пойти в банк (в выходные он не работает), отстоять очередь к кассе, предъявить паспорт, назвать номер перевода, после чего его выдают в наличной форме. Или же можно получить его в специальном приложении — у каждого сервиса международных переводов оно свое, и перекинуть на местную банковскую карту.

Получается, чтобы долгожданные деньги наконец оказались в кармане, нужно потратить время и силы либо разбираться в мобильных услугах. Для взрослого поколения это может быть проблематично. Те же самые усилия требуются и для отправки перевода. Это не очень удобно.

Теперь близкий человек, находясь в далекой стране, может отправить перевод прямо на карту Visa. Вернуть деньги можно точно таким же способом — в любой день недели, в любое время дня и ночи в режиме реального времени. Вот так и работает Visa Direct.

Отныне эта современная услуга есть и в мобильном приложении InfinBANK. Благодаря этому сервису денежные средства могут быть доступны в режиме онлайн даже ночью и на выходных. Пользователи приложения могут легко отправлять переводы в 54 страны мира.

InfinBANK не намерен останавливаться на достигнутом, потому что международные денежные переводы могут быть еще проще и удобнее. В будущем для перевода средств не нужно будет вбивать номер карты получателя — достаточно номера его телефона. Этот сервис называется Visa Alias Solution, и скоро он будет доступен всем пользователям приложения InfinBANK.

Текущее обновление приложения InfinBANK — это еще один небольшой, но важный шаг к превращению в полноценный цифровой банк нового тысячелетия.

Приложение InfinBANK доступно по ссылке.

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