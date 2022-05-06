В сети распространились фотографии золотой монеты, на которой изображён президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба Центрального банка опровергла выпуск таких монет.

По данным регулятора, ЦБ выпускал в обращение монеты из золота и серебра, посвященные юбилейным датам, важным событиям исторического и нового времени. Например, в 2021 году Центробанк выставлял на продажу золотые монеты в честь 580-летия Алишера Навои, 30-летия независимости страны.

«На сегодняшний день ЦБ не выпускал монеты или банкноты из драгоценных металлов, посвященные президенту», — говорится в сообщении.