Министерство народного образования Узбекистана и Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг презентовали результаты первого Национального исследования по оценке навыков чтения и математики в начальных классах школ. Исследование, начатое в ноябре 2021 года, было проведено по методикам EGRA (Early Grade Reading Assessment) и EGMA (Early Grade Mathematics Assessment), разработанным некоммерческой организацией RTI (Research Triangle Institution) и использованным в более чем 40 странах.

Исследование охватило более 21 тысячи учащихся в 937 школах по всей стране. Были проверены навыки чтения на языке обучения и на узбекском языке (для школ, где обучение ведется не на узбекском языке), а также знание математики.

Как объяснили представители RTI, методология EGRA и EGMA предполагает оценку навыков чтения и математики к концу второго и четвертого годов обучения в школе. Так как из-за пандемии COVID-19 сроки проведения исследования были сдвинуты на ноябрь 2021 года, когда учебный год ещё не закончился, исследованием были охвачены учащиеся третьих и пятых классов.

Навыки чтения на языке обучения

Оценка навыков чтения включала проверку распознавания букв и звуков, беглости чтения и понимания прочитанного вслух текста (для 3-х классов), а также чтения вслух и понимания текста, прочитанного про себя (для 5-х классов).

Исследование показало, что в целом учащиеся к началу 3-го класса хорошо различают звуки и буквы и бегло читают. Беглость чтения увеличивается к 5-му классу. Так, если в среднем по стране третьеклассники в школах с узбекским языком обучения правильно читают 49 слов в минуту, для пятиклассников этот показатель составляет 73 слова в минуту.

Беглость чтения оказалась значительно выше среднереспубликанских значений у третьеклассников Навоийской области (61 слово в минуту) и города Ташкента (56 слов в минуту). Хуже всего с заданиями на беглость чтения справились в Андижанской области (41 слово в минуту) и Каракалпакстане (44 слова в минуту).

Среди пятиклассников наиболее высокие показатели беглости чтения были отмечены в Навоийской (83 слов в минуту) и Кашкадарьинской (80 слов в минуту) областях, наиболее низкие — в Андижанской области (62 слова в минуту) и Каракалпакстане (66 слов в минуту).

Наибольший прогресс в беглости чтения от 3-го класса к 5-му показали школьники в Самаркандской (от 49 слов в минуту в 3-м классе до 77 в 5-м) и Кашкадарьинской областях (от 53 до 80), наименьший — в Наманганской области (от 48 до 68) и городе Ташкенте (от 56 до 76).





В школах, где обучения ведётся не на узбекском языке, также беглость речи увеличивается к 5-му классу. Наиболее значительные показатели беглости речи отмечены в школах с русским языком обучения (60 слов в минуту в 3-м классе и 106 в 5-м), а в школах с туркменским языком обучения зафиксированы наименьшие показатели и маленький прогресс от 3-го класса к 5-му (36 слов в минуту в 3-м классе и 49 в 5-м).





По показателю беглости чтения школьники Узбекистана опережают своих сверстников в других странах Центральной Азии. Если школьник в узбекской школе в Узбекистане читает от 49 слов в минуту в 3-м классе до 73 слов в минуту в 5-м классе, то аналогичные показатели для учащихся узбекских школ в Кыргызстане составляют 36 для 3-го класса и 60 для 5-го класса. Показатели беглости речи выше и для школ с другими языками обучения.



Школы с узб. языком обучения Школы с рус. языком обучения Школы с тадж. языком обучения Школы с кырг. языком обучения

Узб. Кырг. Узб. Кырг. Тадж. Узб. Тадж. Узб. Кырг. Конец 2-го кл. / начало 3-го кл. 49 36 60 43 43 52 44 42 43 Конец 4-го кл. / начало 5-го кл. 73 60 106 85 75 77 76 72 67

Что касается понимания прочитанного текста, то этот показатель падает от 3-го класса к 5-му.

Одним из показателей, используемых в EGRA для сравнения, является процент учащихся, набравших 80% (пороговый балл) и более в заданиях на проверку понимания. Так, если 57% третьеклассников в среднем по стране смогли набрать 80% или больше, то к 5-му классу этот показатель упал до 47%.

Наибольший регресс отмечен в школах с таджикским языком обучения: только 10% пятиклассников набрали 80% против 42% в 3-м классе. Только в школах с кыргызским языком обучения отмечен прогресс от 3-го класса к 5-му.





В целом, лучше обстоит с пониманием текста в школах с узбекским и казахским языками обучения, хуже — в школах с таджикским и туркменским языками.





Исследователи отмечают, что причиной такой ситуации может быть разница в длине и уровне сложности текстов: для 5-го класса были использованы более длинные и сложные тексты по сравнению с 3-м классом. Также количество вопросов на проверку понимания были увеличены с пяти для 3-го класса до десяти для 5-го.

Кроме того, если третьеклассники отвечали на вопросы по прочитанному вслух тексту, то в 5-м классе вопросы на понимание были основаны на тексте, который дети читали про себя.

В школах с узбекским языком обучения лучше обстоит с пониманием прочитанного текста среди пятиклассников в Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областях (81%, 77% и 77% правильных ответов соответственно против 71% в среднем по стране), хуже — в Каракалпакстане (61%), Андижане и Намангане (62%).





Навыки чтения на узбекском языке (в школах, где обучение не на узбекском языке)

Исследователи отмечают, что лучше всего с беглостью чтения на узбекском языке среди третьеклассников обстоит в школах с каракалпакским и русским языками обучения (35 правильных слов в минуту), среди пятиклассников — в школах с русским (80) и кыргызским (76) языками обучения. Беглость чтения на узбекском растёт от 3-го класса к 5-му.

Интересно, что если уровень понимания текста на языке обучения в целом падает от 3-го класса к 5-му, то уровень понимания текста на узбекском языке в школах с казахским и кыргызским языками обучения растёт.





Однако процент детей, набравших пороговые 80% и более в заданиях на проверку понимания, в целом падает к 5-му классу (за исключением школ с кыргызским языком обучения). Наибольший регресс отмечен в школах с таджикским языком обучения.





Факторы, влияющие на результаты чтения (на языке обучения и на узбекском языке)

Исследователи отмечают, что на результаты чтения влияют следующие факторы:

— пол: девочки как в 3-м, так и в 5-м классах лучше справляются с заданиями на чтение; кроме того, беглость чтения девочек в среднем на 8 слов в минуту больше, чем у их сверстников-мальчиков;

— социально-экономический статус: беглость чтения у детей с более высоким социально-экономическим статусом оказалась выше, однако уровень понимания текстов на языке обучения одинаков у детей;

— посещаемость: дети, пропустившие школу больше одного раза в течение предыдущей недели, читают на 6,8 меньше слов в минуту, чем дети, не пропускающие занятия;

— разница между языком общения дома и языком обучения в школе: дети, у которых язык общения дома совпадает с языком общения в школе, лучше справляются с заданиями на чтение;

— время, затраченное на учебу в период, когда школа была закрыта: дети, выделявшие время на учебу в период закрытия школы, также справляются с заданиями.

Знание математики

Математические знания третьеклассников были проверены с помощью заданий по семи разделам, а пятиклассникам были предложены задания по четырем разделам математики.

Исследование показало, что третьеклассники лучше справляются с заданиями на сравнение чисел и на сложение, хуже — с заданиями на реляционные рассуждения и пространственное мышление. Значимой разницы между мальчиками и девочками в заданиях на сравнение чисел, сложение и вычитание выявлено не было, однако в других заданиях мальчики показали лучшие результаты, чем девочки.





Пятиклассники лучше решают задания на операции с числами и хуже — задания, связанные с геометрией. Общие баллы мальчиков оказались незначительно выше общих баллов девочек (59% против 56%). Интересно отметить, что результаты пятиклассников из школ с кыргызским языком обучения оказались значительно выше результатов сверстников из других школ.





Исследователи отмечают низкие результаты по математике в школах с туркменским и таджикским языками обучения. В разрезе регионов пятиклассники школ с узбекским языком обучения из Андижана и Каракалпакстана и третьеклассники из Самарканда показали результаты хуже своих сверстников из других регионов.

В целом, дети хорошо справляются с заданиями на вычисления и алгебраическое мышление, но испытывают трудности с более сложные задачами на применение математических знаний в новых ситуациях.

Учащиеся, которые не пропускают занятия, а также те, кто выделяет время для занятий в период закрытия школы, показывают более высокие результаты. Также ситуация, когда язык обучения в школе совпадает с языком общения дома, положительно сказывается на знания по математике.

Рекомендации

Авторы исследования рекомендуют обратить внимание на развитие навыков понимания текста, а также на применение математических знаний для решения более сложных и концептуальных задач.

Также рекомендуется изучить причины относительно высокого процента пропуска занятий: в среднем 26% учащихся пропускали занятия на один или более дней в течение предыдущей недели. Проблема пропуска занятий особенно остра в школах с кыргызским, туркменским и таджикским языками обучения, а также в Андижане.

Необходимо также исследовать причины отставания отдельных категорий учащихся от своих сверстников. Например, учащиеся школ с таджикским языком обучения отстают в чтении на языке обучения и на узбекском, школ с туркменским языком — в навыках чтения на узбекском и в математике, школ Андижана и Каракалпакстана — в чтении и математике.

Учитывая, что использования одного и того же языка для обучения в школе и общения дома положительно сказывается на обучении, рекомендуется обратить внимание на проблему разницы между языком обучения и языком общения в школах с русским языком обучения.