Мир-Акбар Ходжи-Акбарович Рахманкулов назначен заместителем советника президента Узбекистана по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

До этого он работал первым заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте.

Доктор юридических наук, профессор Мир-Акбар Рахманкулов окончил Ташкентский государственный университет и Свердловский юридический институт (аспирантура). Специальность: «гражданское право», «конституционное право».

В предыдущие годы работал заместителем директора Института мониторинга действующего законодательства при президенте, был профессором Университета мировой экономики и дипломатии, в 1997—2014 годах — секретарём Совета национальной безопасности при президенте, государственным советником президента, в 1995—1997 годах — директором Института стратегических и межрегиональных исследований. В январе 2020 года указом президента был назначен сенатором.