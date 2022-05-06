Президент Шавкат Мирзиёев 6 мая провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече отмечалось, что новые проекты в области альтернативной энергетики требуют компонентов не менее чем на 1 млрд долларов, поэтому необходимо расширять локализацию комплектующих.

Поставлена задача разработать специальную программу по установке систем нагревания воды (солнечных водонагревателей) в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях и уличного освещения на основе альтернативных источников энергии.

Кроме того, государство компенсирует домохозяйствам до 30% расходов на установку водонагревателей, работающих на альтернативных источниках энергии.

На эти цели ежегодно планируется выделять минимум 100 млрд сумов.

В 2021 году Узбекистан импортировал электротехнику на 1,3 млрд долларов, которую можно было бы производить внутри страны, отметил Шавкат Мирзиёев. В этом году 500 тысяч домов планируется обеспечить питьевой водой. Это значит, что им нужны водогрейные котлы и солнечные коллекторы, счетчики воды, сказал президент и поручил запустить в Ташкенте и Намангане проекты по выпуску данной продукции.

В постановлении президента от 22 августа 2019 года отмечалось, что государство будет компенсировать населению и бизнесу приобретение солнечных фотоэлектростанций и водонагревателей. Так, физическим лицам будут предоставлять компенсации в размере 30% расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций (не более 3 млн сумов), солнечных водонагревателей (не более 1,5 млн сумов), а также энергоэффективных газогорелочных устройств (не более 200 тысяч сумов).