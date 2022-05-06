Один из ведущих международных ритейл-операторов в мире моды Alhokair Fashion Retail планирует зайти на рынок Узбекистана. О том, какие бренды будут представлены на рынке Узбекистана, рассказал региональный директор Alhokair Fashion Retail Зарадешт Хамо.

О компании

Сегодня глобальная сеть Alhokair Fashion Retail насчитывает 1450 розничных магазинов. В штате компании работает более 10 тысяч сотрудников.

«Мы присутствуем в 17 странах мира: в Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, Египте, Марокко, Сербии, Саудовской Аравии, США и других. Перед выходом на рынок компания изучает его возможности и перспективы, потенциальных конкурентов, проводит экономический и демографический анализ. Рынок выбирается по размеру и уровню доходов населения», — отметил региональный директор Alhokair Fashion Retail Зарадешт Хамо.





Почему Узбекистан

Компания тщательно изучила рынок Узбекистана за последние три года и высоко оценивает его перспективы. В республике представлен ряд известных фэшн-брендов, но конкуренция пока невысокая. Есть несомненный потенциал для роста.

Одним из важных условий при выборе Узбекистана зарубежный представитель назвал наличие торговых центров соответствующей категории. В ходе изучения Alhokair Fashion Retail особо выделил Tashkent City Mall, полностью соответствующий запросам и ожиданиям компании.

«Важным плюсом для нас также стало строительство Tashkent City Mall — крупнейшего торгового центра в Центральной Азии, отвечающего высоким международным стандартам. После подробного знакомства с объектом мы поняли, что это наилучший выбор для размещения наших брендов. Выгодное месторасположение, наличие транспорта в шаговой доступности, комфортная среда для шоппинга и досуга — все это мы учли при выборе локации», — подчеркнул представитель международной компании.

При этом представители компании Alhokair Fashion Retail отметили сложности, связанные с длительным процессом таможенного оформления и высоким налогообложением на импорт.

Качественная продукция по доступным ценам

В Узбекистане Alhokair Fashion Retail намеревается запустить ключевые бренды из своего портфолио — как известные в стране, так и новые для местных потребителей.





Сегодня ведутся переговоры с испанской группой Inditex — одним из ведущих международных операторов фэшн-ритейла — о совместном вхождении на рынок Узбекистана. Например, в Tashkent City Mall планируется открытие флагманского магазина Zara площадью 3000 кв. м и магазинов других брендов Inditex — Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, OYSHO, Zara Man, Zara Home.





Помимо одежды, покупателям будут предложены ювелирные украшения Bijou Brigitte, качественная косметика Flormar, аксессуары Parfois, Charles&Keith. Обсуждается запуск ресторана быстрого питания Subway и кафе-пекарни Cinnabon.

Также на рынке планируется представить французский спортивный бренд Decathlon, снискавший популярность за рубежом благодаря качеству и доступной цене.

Об ожиданиях

«Из бесед с партнерами и результатов исследования рынка мы поняли, что в Узбекистане высок интерес к нашим брендам. Мы с нетерпением ждем тот день, когда первые гости и клиенты посетят наши магазины», — подытожил региональный глава Alhokair Fashion Retail.

Контактная информация Tashkent City Mall:

Телефон: (+998) 95−024−77−77.

E-mail: contact@tcmall.uz

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