Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полёты будут выполняться каждый день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

«Рейсы из Москвы в Ташкент дополнят маршрутную сеть Группы „Аэрофлот“ в города Узбекистана, которая уже включает полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также предупредили, что в связи с запуском прямых рейсов из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией «Россия». Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы.

«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.

По данным «Интерфакса», в апреле Европейский союз немного смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. После этого «Аэрофлот» запустил несколько зарубежных рейсов с использованием A330: несколько таких самолетов используются компанией по договорам финансового лизинга.

Компания ранее сообщила о возобновлении полетов в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан и Армению.



