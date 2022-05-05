Результаты первого Национального исследования по оценке навыков чтения и математики в начальных классах (EGRA и EGMA) обнародованы 5 мая, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США.

Его провели Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством народного образования Узбекистана

Данные, собранные о навыках учащихся в области чтения и математики, как ожидается, помогут министерству принимать обоснованные решения для реформ в сфере образования.

В 2018 году МНО начало комплексную реформу сектора образования, определив несколько ключевых областей, требующих первоочередного внимания, в том числе оценку и управление данными.

В 2019 году USAID и МНО договорились о проведении всестороннего общенационального оценивания знаний учащихся по чтению и математике — первого мероприятия подобного рода в Узбекистане.

USAID сотрудничало с Республиканским центром образования при МНО и Центром развития ИКТ для адаптации EGRA и EGMA к семи языкам, используемым для обучения в школах Узбекистана (узбекский, русский, каракалпакский, казахский, кыргызский, таджикский и туркменский), а также узбекскому в качестве второго языка.

Оценка EGRA и EGMA охватила более 21 тысячи учащихся в 935 государственных школах страны на разных языках. Первоначально запланированное на май 2020 года, исследование было перенесено на ноябрь 2021 года в связи с глобальной пандемией COVID-19.

«Результаты исследования являются основанием для больших надежды и оптимизма. Даже в условиях пандемии, которая оказала негативное воздействие на системы школьного образования по всему миру, учащиеся третьих классов в Узбекистане продемонстрировали прочную базу в области математики и чтения в раннем возрасте, будучи наравне или опережая своих сверстников в регионе», — заявили в USAID.

Полученные данные также указывают на области, требующие совершенствования.

«Данные указывают на различия в показателях успеваемости по регионам и языковым группам, что позволяет МНО принимать обоснованные решения по улучшению качества образования для всех детей в Узбекистане», — говорится в сообщении.

«Учащимся следует продолжать углублять свои навыки чтения и понимания прочитанного, чтобы они могли понимать и анализировать все более сложные тексты по мере перехода в следующие классы. Помимо этого, есть необходимость более эффективной поддержки учащимся, чтобы они могли применять свое понимание математических концепций и математических навыков более высокого порядка в новых ситуациях», — отметили в USAID.

«Соединенные Штаты и Узбекистан разделяют видение того, что высококачественное образование является мощной движущей силой процесса развития, а также одним из эффективных инструментов, позволяющий добиться сокращения уровня бедности, улучшения системы здравоохранения, гендерного равенства, мира и стабильности. Усилия, предпринятые USAID и Министерством за последние два года, привели к сбору и публикации достоверных данных, которые помогут министерству эффективно использовать свои ресурсы с целью совершенствования основных навыков в области чтения и математики», — заявил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

«Общенациональные результаты EGRA/EGMA предоставляют всестороннюю и строгую международную оценку результатов обучения учащихся начальных классов на сегодняшний день, соответствующих международным стандартам. Помимо прочего, мы как орган, принимающий решения, обладаем полномочиями реализовывать ключевые стратегические решения на основе таких международно признанных оценок, как EGRA и EGMA, чтобы заложить основы для будущего сферы образования. Современная молодежь заслуживает этого», — сказал первый заместитель министра народного образования Узбекистана Усман Шарифходжаев.

На сегодняшний день USAID проводит оценку EGRA и EGMA более чем в 40 странах.

Подробнее о результатах исследования — в следующем материале «Газеты.uz» на эту тему.