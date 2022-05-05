Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 мая провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба руководителя страны.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с праздником Рамазан хайит и пожеланиями мира, счастья, благополучия и процветания братским народам обеих стран.

Стороны обсудили реализацию принятых соглашений и договорённостей, наращивание объёмов взаимной торговли, продвижение проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что лидеры двух стран обсудили вопросы регионального и международного значения, включая ситуацию по безопасности в Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

В 2021 году президенты двух стран подписали соглашение о строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан ориентировочной мощностью 320 МВт на реке Зарафшан, о транзите грузов и другие двусторонние документы в сферах энергетики, транспорта, автомобилестроения, электротехники, горнодобывающей и лёгкой промышленности, науки, образования и спорта.