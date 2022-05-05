5 мая на один день приостановлено движение пассажирских поездов №№60/59 и 62/61, следующих по маршруту «Ташкент — Андижан — Ташкент».

Как сообщила пресс-служба компании «Узжелдорпасс», решение принято в целях обеспечения безопасности движения поездов и безопасности пассажиров в связи с неблагоприятными погодными условиями в Ферганской долине, в частности, обильными осадками в горных районах.

Пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов. В график движения электропоездов, курсирующих в Ферганской долине, будут внесены изменения.

Около полуночи МЧС Узбекистана сообщило, что в связи со сходом селя на 206-м км автодороги А-373 «Ташкент — Ош» временно было остановлено движение автотранспорта через перевал Камчик. Пострадавших нет. Позже движение было возобновлено.

Расчистка автодороги на Камчике после схода земляной массы. Фото: МЧС.

В пресс-службе «Узбекистон темир йуллари» «Газете.uz» уточнили, что селевой поток не затронул железную дорогу, однако компанией было принято решение приостановить движение на день для обследования путей.

Авиакомпания Uzbekistan Airways на 5 мая запланировала дополнительные рейсы в Фергану и Наманган.