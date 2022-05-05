У пассажиров, прибывших в международный аэропорт «Ташкент», появилась возможность наблюдать за своим багажом с помощью онлайн-трансляции. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Видео из багажного отделения выводится на мониторы, установленные в зале прилёта с двух сторон над багажными лентами.

«Это мировая практика, которая применяется во многих аэропортах мира. Багаж выгружают на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

По её словам, это также будет дисциплинировать грузчиков. Не секрет, что в прошлом многие пассажиры встречали свои чемоданы в повреждённом виде. Корреспонденты «Газеты.uz» были свидетелями, как грузчики бросали чемоданы на землю.

Хэндлинговая компания Uzbekistan Airports Handling также уделяет повышенное внимание времени ожидания багажа — в среднем оно должно быть не более 20 минут, отметила Рано Джураева.

Нововведение реализовано в международном аэропорту Ташкента впервые и направлено на улучшение качества сервиса, а также формирование открытой информационной политики управляющей компании и аэропорта, говорится в сообщении.