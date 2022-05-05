У пассажиров, прибывших в международный аэропорт «Ташкент», появилась возможность наблюдать за своим багажом с помощью онлайн-трансляции. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.
Видео из багажного отделения выводится на мониторы, установленные в зале прилёта с двух сторон над багажными лентами.
«Это мировая практика, которая применяется во многих аэропортах мира. Багаж выгружают на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
По её словам, это также будет дисциплинировать грузчиков. Не секрет, что в прошлом многие пассажиры встречали свои чемоданы в повреждённом виде. Корреспонденты «Газеты.uz» были свидетелями, как грузчики бросали чемоданы на землю.
Хэндлинговая компания Uzbekistan Airports Handling также уделяет повышенное внимание времени ожидания багажа — в среднем оно должно быть не более 20 минут, отметила Рано Джураева.
Нововведение реализовано в международном аэропорту Ташкента впервые и направлено на улучшение качества сервиса, а также формирование открытой информационной политики управляющей компании и аэропорта, говорится в сообщении.
Vladimir Srapionov
Как раз сегодня был в Аэропорте Ташкента. Встречал.
Да, трансляция из багажного отделения, это конечно здОрово, это прогресс.
Но вот в зоне прилёта (встреча) с прогрессом чуть похуже.
На табло прилёта “висят“ данные за второе и за ночь третьего мая! — eже трёхдневной “свежести“!
Это сегодня, пятого мая в 16-30!
Никто из администрации Аэропорта этого не видит?
Напрашивается не очень приятное слово “позор“
евгений цой
Надо ещё снимать как из самолёта кидают багаж, тогда будет полный контроль
Cash Tayler
В Москве есть тоже самое. Однако, там масса слепых зон. Я думаю, что и тут будет также.
Бахтияр Каримов
Наконец-то порядок будет.