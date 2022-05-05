Сотрудники Ташкентской областной прокуратуры выявили два новых случая нарушения земельного законодательства в Кибрайском районе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Получив разрешение на реконструкцию теплицы на участке сельскохозяйственного назначения площадью 1 га в махалле «Бобур» на массиве Салар, руководитель ООО «С. И.» и частного предприятия «Д. М.» Ф. К., а также их неофициальный руководитель Б. И. начали здесь строительство. В результате вывода из оборота находящихся на балансе компании «С. И.» орошаемых земель нанесён ущерб на сумму 1,029 млрд сумов.

В 2021 году ЧП «Д. М.» приобрело через аукцион участок орошаемой земли площадью 4,13 га, находившийся на балансе «Агрокимёхимоясервис», в этой же махалле. Указанные два человека начали строительство на 0,75 га территории участка, нанеся ущерб в 774 млн сумов.

По выявленным фактам в отношении Ф. К., Б. И, и других граждан возбуждено уголовное дело и ведётся предварительное следствие, говорится в сообщении.