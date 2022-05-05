Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, повысила базовую ставку на 0,5 процентных пункта (обычно она повышает её на 0,25%). Это самое серьезное ужесточение монетарной политики американским регулятором с 2000 года.

По итогам двухдневного заседания, которое прошло 3−4 мая, Федрезерв решил увеличить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 0,75−1% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В заявлении ФРС отмечается, что несмотря на снижение экономической активности в целом в первом квартале, траты домохозяйств и инвестиции в основной капитал оставались стабильными. В последние месяцы рост рабочих мест был устойчивым, а уровень безработицы существенно снизился. В то же время ФРС указывает на повышенный уровень инфляции из-за дисбаланса спроса и предложения, «связанного с пандемией и высокими ценами на энергоносители».

Говоря о событиях в Украине, регулятор отметил, что их последствия для экономики США «весьма неопределённы», однако он допускает, что эти события окажут повышательное воздействие на инфляцию и снизят деловую активность.

ФРС также поделилась планами по сокращению активов с баланса. С 1 июня Федрезерев будет продавать казначейские облигации на сумму 30 млрд долларов и ипотечные — на 17,5 млрд долларов в месяц. Через три месяца объём продаж будет увеличен — до 60 млрд долларов для казначейских и 35 млрд для ипотечных бумаг.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что дальнейшее повышение ставки выглядит уместным. На следующих заседаниях будет обсуждаться повышение базовой ставки на 50 б. п., при этом повышение на 75 б. п. пока не рассматривается. Глава ФРС подчеркнул, что главная цель Федрезерва — вернуть инфляцию к 2%.

Как отмечает Forbes, ФРС с марта 2020 года держала ставку на околонулевых уровнях, а также проводила политику количественного смягчения (quantitative easing, QE) — покупала на рынке казначейские и ипотечные облигации, тем самым обеспечивая рынки ликвидностью и стимулируя экономическую активность на фоне пандемии (сейчас баланс ФРС составляет 8,9 трлн долларов).

При этом повышенную инфляцию ФРС долгое время характеризовала как временный фактор. В ноябре прошлого года программу количественного смягчения начали сворачивать, полностью она была завершена в марте, тогда же ФРС впервые с 2018 года повысила ставку (на 0,25 п. п. — до 0,25−0,5%). В связи с разгоном инфляции ФРС столкнулась с критикой из-за «запаздывания» с ужесточением политики. В начале марта сам Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, признал, что «мы должны были действовать раньше».

Как это повлияет на Узбекистан

Международный валютный фонд (МВФ) ещё в начале года предупреждал страны с развивающейся экономикой, к числу которых относится и Узбекистан, что они могут столкнуться с обесцениванием национальных валют из-за ужесточения политики ФРС США.

После повышения ставки ФРС традиционно растёт спрос на доллары и активы, номинированные в долларах. Кроме того, растёт процент по ссудам в США, сокращение денежного предложения, наблюдается падение цен облигаций и других долговых обязательств.

Центральный банк Узбекистана в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2022 год и 2023−2024 годы отмечал, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва напрямую укрепит доллар. Ожидается, что индекс доллара резко вырастет на фоне сообщений о том, что ключевая ставка может расти ещё быстрее.

«Прекращение в краткосрочном периоде стимулирующих мер центральными банками крупных экономик (другие банки могут также повысить ставку — ред.) приведёт к повышению мировых процентных ставок. Это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости заимствований на внешних рынках для экономики Узбекистана, определённому снижению экспорта и доходов бюджета за счёт снижения цены на золото», — указывал регулятор.

В апреле ЦБ Узбекистана решил сохранить основную ставку без изменений на уровне 17%. Несмотря на определённую стабилизацию экономической ситуации в основных странах-торговых партнёрах, в том числе валютных курсов, уровень неопределённости и рисков остаётся высоким, отмечал регулятор. Центробанк также ухудшил прогнозы по инфляции, денежным переводам и росту ВВП.