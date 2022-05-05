В Центре подготовки специалистов и служебных собак Министерства обороны 4 мая стартовали соревнования «Дог биатлон» между командами министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных сил, сообщили «Газете.uz» в оборонном ведомстве.

В соревнованиях, посвященных Дню памяти и почестей, со своими служебными собаками участвуют команды Минобороны, МВД и МЧС, Пограничных войск СГБ, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета.

В начале соревнования команды состязались в дог биатлоне — участники не только пробежали индивидуальную гонку на 3200 м, но и, прицеливаясь, старались выполнять задания с высокой точностью и с большой скоростью, отмечается в сообщении.

Соревнования организованы в целях развития сферы кинологии, создания конкурентной среды среди кинологов, повышения эффективности результатов и обеспечения их достойного участия в международных конкурсах.

«Дог биатлон» продлится до 7 мая, вход на соревнования свободный, уточнили «Газете.uz» в Минобороны. Полигон соревнования расположен за Чирчикским высшим танковым командно-инженерным училищем.

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