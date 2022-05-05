Заработная плата работников скорой медицинской помощи вырастет на 10−15%, квалифицированные и «добивающиеся результата» работники службы будут получать ежемесячную надбавку до 100% к зарплате. Решение об этом будет подписано на следующей неделе. Как сообщил пресс-секретарь президента Шавката Мирзиёева, об этом говорилось на совещании под председательством главы государства в четверг.

В Узбекистане каждый год на 1000 населения приходится примерно 352 вызова скорой помощи — это в 6−7 раз больше показателей развитых стран. Причиной этого президент назвал неорганизованность обычной медпомощи населению в регионах. В отсутствие такой помощи люди обращаются на линию «скорой».

В более чем 500 бригадах не хватает врачей, более 6000 врачей работают в «скорой» по совместительству. Шавкат Мирзиёев заявил, что врачи не должны выезжать на все вызовы, диспетчеры колл-центра в зависимости от сложности и срочности вызова теперь будут направлять бригаду с врачом или фельдшером в составе. Фельдшеры также будут выполнять работу водителя и потому обучаться вождению в медтехникумах и колледжах.

Президент отметил, что не доведено до конца создание медпунктов в более чем 1000 махаллей в Каракалпакстане, Намангане, Сурхандарье и других регионах, об организации которых просит население.

Хокимам областей дано категоричное поручение запустить работу махаллинских медицинских пунктов до конца мая. В двухнедельный срок областные хокимы должны принять собственные территориальные программы развития экстренной и скорой медицинской помощи и обеспечивать их исполнение, сказал президент.





Поручено также пересмотреть подготовку и повышение квалификации кадров в службе скорой помощи. По примеру Самарканда и Ташкента симуляционные учебные центры для обучения бригад должны быть созданы в других регионах. Всего планируется обучить более 12 тысяч врачей и 28 тысяч фельдшеров.

Республиканский учебно-практический центр экстренной медицинской помощи будет реорганизован в качестве школы повышения квалификации в системе Республиканского центра скорой медицинской помощи.