3−4 мая состоялись ответные встречи полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Победивший в первой игре на Энфилде (2:0) английский «Ливерпуль» в ответном матче в Испании вновь обыграл «Вильярреал» со счётом 2:3.

В первом тайме подопечные Унаи Эмери смогли забить два гола и восстановить баланс в общем счёте, но игроки «Ливерпуля» вернулись в игру после перерыва и ответили тремя голами. По сумме двух встреч (5:2) «Ливерпуль» выиграл у испанского клуба и обеспечил себе путёвку в финал главного клубного европейского турнира.





Фото: uefa.com

Во втором полуфинальном противостоянии «Реал Мадрид» принимал у себя дома «Манчестер Сити». Первая игра закончилась со счётом 4:3 в пользу игроков из Манчестера.

Первый гол в игре забил алжирец Рияд Марез в ворота Тибо Куртуа во втором тайме. А на последних минутах матча вышедший на замену Родриго забил два гола за две минуты и вернул королевский клуб в игру (2:1), сделав общий счёт 5:5. Командам пришлось доигрывать два дополнительных тайма.





На 95-минуте первого добавочного тайма судья назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити». Карим Бензема, на котором и сфолили, точно исполнил 11-метровый удар и вывел «Реал Мадрид» вперёд по сумме двух матчей (6:5). До конца игры счёт не менялся.

Таким образом, в финале Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в парижском стадионе «Стад-де-Франс», встретятся «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», чтобы выявить победителя турнира.

В финальном поединке сезона 2017−2018 Лиги чемпионов также встречались эти два клуба. В матче, который проходил в Киеве, «Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1 за счёт гола Карима Бензема и дубля Гарета Бейла, отпраздновав 13-ое чемпионство в турнире.