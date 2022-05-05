Постановлением президента Узбекистана от 5 мая определены размеры единовременных денежных вознаграждений победителям и призёрами XIX летних Азиатских и IV Паразиатских игр, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) в сентябре-октябре 2022 года.

Спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призёрами Азиатских и Паразиатских игр получат следующие награды:

за золотую медаль — 5000 долларов;

медаль — долларов; за серебряную медаль — 3000 долларов;

медаль — долларов; за бронзовую медаль — 2000 долларов.

Тренеры, подготовившие победителей и призёров Азиатских и Паразиатских игр:

за золотую медаль — 2500 долларов;

медаль — долларов; за серебряную медаль — 1500 долларов;

медаль — долларов; за бронзовую медаль — 1000 долларов.

Другие специалисты (врачи, диетологи, массажисты и иные), подготовившие победителей и призёров Азиатских и Паразиатских игр:

за золотую медаль — 2000 долларов;

медаль — долларов; за серебряную медаль — 1000 долларов;

медаль — долларов; за бронзовую медаль — 500 долларов.

Кроме того, спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призёрами Азиатских и Паразиатских игр, а также подготовившие их тренеры будут дополнительно поощрены единовременным денежным вознаграждением за счёт средств местных бюджетов в следующих размерах:

Спортсмены:

за золотую медаль — в 300-кратном размере БРВ;

медаль — в размере БРВ; за серебряную медаль — в 200-кратном размере БРВ;

медаль — в размере БРВ; за бронзовую медаль — в 100-кратном размере БРВ;

Тренеры:

за золотую медаль — в 200-кратном размере БРВ;

медаль — в размере БРВ; за серебряную медаль — в 100-кратном размере БРВ;

медаль — в размере БРВ; за бронзовую медаль — в 50-кратном размере БРВ.

Приоритетными задачами подготовки спортсменов Узбекистана к Азиатским и Паразиатским играм определены:

увеличение спортивной делегации Узбекистана с 30 видов спорта до 35 видов, с 8 видов параспорта до 13 видов, общей доли профессиональных спортсменов до более 50%;

повышение наряду с традиционными спортивными единоборствами результативности спортсменов в таких видах спорта, как стрельба, легкая атлетика, гребля, велоспорт, гандбол, регби, баскетбол 3×3, водный спорт, а также паравелоспорт и парашахматы;

изучение генетических и фенокопических возможностей спортсменов, предоставление им рекомендаций о рациональном питании и правильном распределении тренировочной нагрузки, привлечение их в национальные сборные команды, а также психологическую подготовку каждого спортсмена путем формирования психологического портрета;

привлечение зарубежных тренеров и специалистов к процессу спортивной подготовки, включая спортивных фармакологов, диетологов и психологов;

проведение непрерывных учебно-тренировочных сборов.

Будут созданы специальные рабочие группы по программе Системы антидопингового администрирования и управления (ADAMS) при Национальном олимпийском комитете Узбекистана и Национальном паралимпийском комитете Узбекистана в целях проведения допинг-контроля спортсменов.