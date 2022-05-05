Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание по улучшению качества экстренной и скорой медицинской помощи и расширению доступа населения к ней, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Он подчеркнул, что эта сфера долгое время оставалась без должного внимания, и перечислил достижения последних пяти лет: за счёт полученных 2224 новых машин на 80% обновился транспортный парк скорой помощи, число реанимобилей выросло с 24 до 435, количество подстанций скорой помощи возросло с 800 до 1666, бригад медпомощи — с 1890 до 2695. В 10 раз сократилось количество опозданий скорой помощи в городах.

«Люди чувствуют реформы в медицине, в первую очередь, по изменениям в экстренной и скорой медицинской помощи», — отметил Шавкат Мирзиёев, указав на значение медпомощи в течение «золотого часа» ради спасения жизни и здоровья человека.

«За последние пять лет мы начали большую работу по улучшению материально-технической базы сферы, повышению потенциала кадров», — цитирует главу государства его пресс-секретарь.

Объём средств на лекарства, выделяемые на один вызов, вырос в 16 раз, количество видов лекарств увеличилось с 20 до 45.

Президент также отметил рост специализированных медцентров в областях: создан 21 межрайонный центр сложных переломов и острых сердечно-сосудистых заболеваний. До конца года ожидается, что таких центров станет уже 35.

В качестве примера приведено оказание медпомощи пострадавшим с тяжёлыми повреждениями в результате автокатастроф на перевале Камчик. Раньше их везли за сотню километров в центры экстренной помощи в Ташкент и Наманган, теперь же в новых центрах в Ангрене и Папском районе за три месяца проведено около 80 экстренных сложных операций на головном мозге. Создание центра в Кургантепинском районе позволило провести спасающие жизни операции 68 пациентам с острой сердечно-сосудистой недостаточностью на месте — ранее они проводились только в Андижане.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев.

Президент указал, что в Шахрисабзе, Касбинском и Сырдарьинском районах такие центры создаются слишком медленно.

В то же время в регионах ситуация с работой скорой помощи неудовлетворительная: в прошлом году на задержку приезда медицинских бригад поступило более 50 тысяч жалоб из областей. Президент охарактеризовал ситуацию так: «У скорой медпомощи три „хозяина“, не налажена единая система управления».

Например, медработника назначает райздрав, приём диспетчеров на работу и обеспечение лекарствами осуществляет областной центр экстренной помощи, а транспортный парк, обеспечение ГСМ и водители относятся к облздраву, раскритиковал он положение дел.

«При такой организации дел оказание услуг скорой медицинской помощи ограничивается только территорией района, и несмотря на то, что вызов поступил из соседнего района, станция скорой помощи под предлогом другого района не принимает вызов», — сказал президент.

Он добавил, что машины не оборудованы средствами навигации, время приезда скорой помощи также затягивает то, что в отсутствии названий у 10 тысяч улиц и номеров у около 500 тысяч домов бригады тратят время на поиски.

Шавкат Мирзиёев поручил объединить и цифровизировать работу скорой помощи в регионах, как это сделано в Ташкенте.

До конца года должны быть даны названия 10 тысячам улиц и создана электронная цифровая карта Узбекистана, интегрированная со всеми экстренными службами.

До 2025 года будут выведены из эксплуатации все устаревшие машины скорой помощи, в том числе на базе микровэнов Damas. Напомним, в декабре 2020 года Минздрав сообщал, что в Узбекистане прекращена покупка Damas для системы здравоохранения. Однако их использование всё ещё продолжается.

С 1 июля начнёт работу республиканский центр скорой помощи «103» на основе единого вертикального управления с областными филиалами.

В районах будут упразднены диспетчерские службы по приёму вызовов, их заменят единые областные колл-центры.

Система оказания скорой помощи будет организована не в пределах района, а по расстоянию в пределах области.

В колл-центрах, помимо операторов, будут работать отдельные медико-консультационные бригады.