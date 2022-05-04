Из-за проливных дождей в горах Зааминского района Джизакской области 4 мая наблюдались паводки на речках, проходящих через посёлки Пишогар, Аччи и Шурча, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.



Трубы под автодорогой Джизак-Заамин не справились с потоком воды, и она затопила 25−27-й километры дороги, после чего потекла дальше по руслу сая.

Прибывшие на место спасатели вытащили из воды 20-летнего жителя посёлка Кунгли Е. Н. Он не пострадал.

Сель также подтопил приусадебные участки, дворы и улицы внутри махаллей.

На затопленных улицах и в домах работают 140 спасателей и 8 единиц спецтехники, а также 83 сотрудника и 25 единиц спецтехники других организаций, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили в УЧС Джизакской области.