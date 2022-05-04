Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление относительно сообщений в социальных сетях со ссылками на афганские СМИ о якобы имевшей место в ночь на 4 мая перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель пограничника Узбекистана.

«Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме», — заявил МИД.

Официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными, говорится в заявлении МИДа.