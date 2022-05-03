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Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»
Костюм Тедди удобнее костюма Микки Мауса
Кто скрывается за масками аниматоров
Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»
«Костюм Тедди удобнее костюма Микки Мауса». Кто скрывается за масками аниматоров
У родильных домов, в парках и на свадьбах можно встретить людей, переодетых в костюмы Микки Мауса, Бурундуков и других персонажей популярных мультфильмов. Кто скрывается за масками аниматоров, сколько платят за такую работу и не жарко ли им в такой одежде — выясняла фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам.
«Тедди костюми Микки Маус костюмидан қулайроқ». Айиқвойлар ниқоблари ортида кимлар яширинади?
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«Teddi kostyumi Mikki Maus kostyumidan qulayroq». Ayiqvoylar niqoblari ortida kimlar yashirinadi?
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Братья Бунёд и Бекзод живут в Зангиатинском районе. Они заказали 13 костюмов героев популярных мультфильмов, в которые переодеваются молодые люди, работающие на братьев. Большинство костюмов шили на заказ. Каждый обошёлся в 300 долларов. Двух больших надувных медведей предприниматели заказали в Китае за 1200 долларов. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам поговорила с аниматорами.
Мирвохид Мирзиёдов
19 лет
Впервые костюм Тедди я надел 2 года назад, когда учился в школе. Как-то раз Бобур ака, живущий в нашей махалле, сказал, что парень, который должен был надеть костюм Тедди на день рождения, не смог приехать. Это были времена, когда я скучал дома после школы. Я мигом согласился, когда он попросил меня надеть костюм.

Я примерил костюм и, не знаю, почему, обрадовался. Поначалу я носил костюм для настроения и ходил на праздники. Затем серого Тедди, в которого я переодевался, продали. Естественно, я начал работать с новым владельцем мишки.

Сейчас я хожу на работу в нескольких костюмах. Перевоплощаюсь в персонажа, который был заказан. Но моим фаворитом всё равно остаётся Тедди, потому что этот медведь — мой любимый герой. Кроме того, он удобнее и легче костюмов больших медведей и Микки Мауса.
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Мирвохид Мирзиёдов
19 лет
Впервые костюм Тедди я надел 2 года назад, когда учился в школе. Как-то раз Бобур ака, живущий в нашей махалле, сказал, что парень, который должен был надеть костюм Тедди на день рождения, не смог приехать. Это были времена, когда я скучал дома после школы. Я мигом согласился, когда он попросил меня надеть костюм.

Я примерил костюм и, не знаю, почему, обрадовался. Поначалу я носил костюм для настроения и ходил на праздники. Затем серого Тедди, в которого я переодевался, продали. Естественно, я начал работать с новым владельцем мишки.

Сейчас я хожу на работу в нескольких костюмах. Перевоплощаюсь в персонажа, который был заказан. Но моим фаворитом всё равно остаётся Тедди, потому что этот медведь — мой любимый герой. Кроме того, он удобнее и легче костюмов больших медведей и Микки Мауса.
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Мне нравится моя профессия, если её так можно назвать. От работы поднимается настроение. Важно, что мы обслуживаем людей и делимся радостью в их самые лучшие времена: дни рождения, свадьбы, праздники.
Но под улыбающимися масками не всегда довольные лица, особенно в летние дни. Мы потеем, нам жарко, хочется пить. У нас покрасневшие от жары лица. Чем ярче светит солнце, тем тяжелее нам находиться в костюме. Как назло, в весенние и летние месяцы мы работаем, в основном, в полдень.
Выезд к родильному дому мишки Тедди, в которого я часто переодеваюсь, стоит 200 тысяч сумов. Мне достаётся четверть этой суммы. Может показаться, что это мало, но мы принимаем до четырёх заказов в день. Могли бы принимать больше, но по времени это не подойдёт клиентам. Если от родильного комплекса нужно поехать домой к клиенту, он немного доплачивает.
Всего в нашей команде 13 костюмов на 15 ребят. Клиенты заказывают минимум двух персонажей, но иногда отцы приглашают в роддом всех 13 мишек. Мы работаем только в Ташкенте и Ташкентской области. Для того, чтобы мы поехали в другие регионы, заказов должно быть много.

В будущем я хочу приобрести костюмы самых популярных героев мультфильмов и фильмов. Например, Человека-паука, Бэтмена, Дэдпула. Кроме того, я бы хотел самостоятельно создать героя для аниматоров. Мне нужно подумать, каким он будет.
Зиёвуддин Илхомов
14 лет
Можете представить, как вы без маски танцуете на людях, выполняя все движения, какие только захотите? Вас не воспримут правильно, это будет выглядеть странно. А в маске вы можете танцевать, прыгать, радовать малышей на улице и гоняться за ними. Это забавно.

Впервые стать мишкой мне предложил мой дядя. Он сказал, что хочет приобрести множество медведей, Микки Маусов и Бурундуков. В первый раз на работу я надел большого надувного бурого мишку. Нас ждали в родильном доме.
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Зиёвуддин Илхомов
14 лет
Можете представить, как вы без маски танцуете на людях, выполняя все движения, какие только захотите? Вас не воспримут правильно, это будет выглядеть странно. А в маске вы можете танцевать, прыгать, радовать малышей на улице и гоняться за ними. Это забавно.

Впервые стать мишкой мне предложил мой дядя. Он сказал, что хочет приобрести множество медведей, Микки Маусов и Бурундуков. В первый раз на работу я надел большого надувного бурого мишку. Нас ждали в родильном доме.
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Мне больше нравится работать на днях рождения, потому что они не продолжаются так долго, как свадьбы. На днях рождения мы обычно танцуем, потом разрезают торт, потом мы снова танцуем. Вот и всё.
Мне нравится костюм моего любимого персонажа Микки Мауса, потому что дети его не боятся. Мне кажется, это из-за улыбки, что изображена на маске Микки. Иногда мне приходится надевать женский костюм Микки Мауса с юбкой и длинными ресничками. Это меня расстраивает. Мужской костюм Микки надевает мальчик ростом выше моего. Когда я снимаю маску с головы, люди насмехаются надо мной, говоря: «Ха-ха, это же мальчик». Если бы я скорее подрос, то носил бы Микки только сам. Я мечтаю надеть костюм супергероя мультфильма «Капитан Америка».
Работа не мешает моим занятиям в школе. В первой половине дня я хожу в школу, а на работу — во второй. В будущем я хочу изучать IT.
Автор текста и фотографий Мадина Аъзам
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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