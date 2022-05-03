«Костюм Тедди удобнее костюма Микки Мауса». Кто скрывается за масками аниматоров

Мирвохид Мирзиёдов

19 лет

Впервые костюм Тедди я надел 2 года назад, когда учился в школе. Как-то раз Бобур ака, живущий в нашей махалле, сказал, что парень, который должен был надеть костюм Тедди на день рождения, не смог приехать. Это были времена, когда я скучал дома после школы. Я мигом согласился, когда он попросил меня надеть костюм.



Я примерил костюм и, не знаю, почему, обрадовался. Поначалу я носил костюм для настроения и ходил на праздники. Затем серого Тедди, в которого я переодевался, продали. Естественно, я начал работать с новым владельцем мишки.



Сейчас я хожу на работу в нескольких костюмах. Перевоплощаюсь в персонажа, который был заказан. Но моим фаворитом всё равно остаётся Тедди, потому что этот медведь — мой любимый герой. Кроме того, он удобнее и легче костюмов больших медведей и Микки Мауса.