2 мая, в день празднования Рамазан хайита, в Узбекистане был выявлен один случай коронавируса — в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это может быть связано с небольшим количеством тестирования в этот день.

1 мая количество подтверждённых случаев составило 19 (в том числе 14 — в столице и 5 — в Ташкентской области), а в последний день апреля — 12 (5 — в Ташкенте и 7 — в области). В предыдущие дни выявляемость также была в пределах 20 случаев.

Общее количество официально подтверждённых случаев с 15 марта 2020 года составляет 238628. Число умерших от последствий ковида с 1 марта (согласно данным Минздрава) не меняется и составляет 1637.