Команда Mirabad Avenue поздравляет со священным праздником Рамазан хайит и приглашает посетить благоустроенные двор-парки в блоках A и B. Каждый двор-парк свободен от автомобилей, впечатляет обильным озеленением, искусственными водоемами и водопадами. Здесь будет особенно приятно проводить время в жаркие летние дни.
На днях завершились строительные работы в блоке B. Площадь благоустроенного двор-парка в этом блоке составляет 45 соток. Помимо лаунж-зоны для комфортного отдыха, уютной беседки и детской площадки здесь в скором времени будут доступны кофейня и детская игровая зона с услугами няни для резидентов.
Двор-парк в блоке A — самый масштабный в Mirabad Avenue. Общая площадь его составляет 120 соток, а работа над проектом велась на протяжении трех лет. На территории закрытого двор-парка в блоке А резидентам доступны:
- двухуровневая лаунж-зона, подходящая как для отдыха, так и для работы на свежем воздухе, с комфортной мебелью и модулями электропитания;
- игровые площадки для детей разных возрастов;
- зона сухого фонтана;
- воркаут-зона и беговые дорожки.
Кроме того, в блоке А для жителей будут доступны:
- детский развивающий клуб с услугами няни;
- кофейня для резидентов в шаговой доступности;
- семейный ресторан для проведения торжеств;
- фитнес-зал.
3, 4 и 5 мая резиденция Mirabad Avenue приглашает всех желающих посетить благоустроенные двор-парки. В блоке B гостей будет ждать лимонадный бар, а также благоустроенная прогулочная зона с искусственными водоемами и водопадами — впечатляющая локация для фотосессий.
Посетив Mirabad Avenue, можно своими глазами оценить масштабы проекта.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram: t.me/mirabad_avenue
Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
На правах рекламы.