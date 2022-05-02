Команда Mirabad Avenue поздравляет со священным праздником Рамазан хайит и приглашает посетить благоустроенные двор-парки в блоках A и B. Каждый двор-парк свободен от автомобилей, впечатляет обильным озеленением, искусственными водоемами и водопадами. Здесь будет особенно приятно проводить время в жаркие летние дни.





На днях завершились строительные работы в блоке B. Площадь благоустроенного двор-парка в этом блоке составляет 45 соток. Помимо лаунж-зоны для комфортного отдыха, уютной беседки и детской площадки здесь в скором времени будут доступны кофейня и детская игровая зона с услугами няни для резидентов.





Двор-парк в блоке A — самый масштабный в Mirabad Avenue. Общая площадь его составляет 120 соток, а работа над проектом велась на протяжении трех лет. На территории закрытого двор-парка в блоке А резидентам доступны:

двухуровневая лаунж-зона, подходящая как для отдыха, так и для работы на свежем воздухе, с комфортной мебелью и модулями электропитания;

игровые площадки для детей разных возрастов;

зона сухого фонтана;

воркаут-зона и беговые дорожки.





Кроме того, в блоке А для жителей будут доступны:

детский развивающий клуб с услугами няни;

кофейня для резидентов в шаговой доступности;

семейный ресторан для проведения торжеств;

фитнес-зал.

3, 4 и 5 мая резиденция Mirabad Avenue приглашает всех желающих посетить благоустроенные двор-парки. В блоке B гостей будет ждать лимонадный бар, а также благоустроенная прогулочная зона с искусственными водоемами и водопадами — впечатляющая локация для фотосессий.





Посетив Mirabad Avenue, можно своими глазами оценить масштабы проекта.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram: t.me/mirabad_avenue

Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

На правах рекламы.