На портале Xalq nazorati («Халк назорати», «Общественный контроль») хокимията Ташкента открыт временный раздел «Запрос урны или скамейки».

С его помощью можно запросить установку скамеек и урн вдоль улиц и в общественных местах (например, в парках, у школ и так далее).

Запросы принимаются до 5 мая, но в Департаменте цифрового развития хокимията сообщили, что этот срок может быть продлён.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на сайте или в мобильном приложении сервиса, приложить одну или несколько фотографий, указать локацию на карте и добавить описание. Заявки будут рассматриваться в течение 30 дней.

Хокимият проанализирует предложения и примет решение. Приоритет будет отдан местам, по которым будет подано больше всего предложений.