Попавший под санкции в апреле российский Транскапиталбанк (ТКБ) планирует обратиться в Министерство финансов США, чтобы получить отдельные лицензии на продолжение работы с банками в странах Центральной Азии, включая Узбекистан, а также в Монголии и закавказских республиках. Об этом РБК сообщил представитель ТКБ.

По данным издания, для кредитных организаций этих стран Транскапиталбанк выступал в качестве расчётного банка и обеспечивал проведение трансграничных платежей, но после введения санкций эти операции стали недоступны.

США ввели санкции против Транскапиталбанка 20 апреля, но OFAC (санкционное подразделение Минфина США) выдало ТКБ лицензию сроком на шесть месяцев, которая позволит ему продолжить работу с банками Афганистана. Как пояснила РБК заместитель председателя правления Транскапиталбанка Елена Ширинская, подключить банки Афганистана ТКБ попросил Всемирный банк в 2016 году.

«Со временем ТКБ стал основным клиринговым банком для Афганистана. Мы наладили расчёты Афганистана с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей через прямые корреспондентские отношения с финансовыми институтами этих стран», — подчеркнула она.

По её словам, пока непонятно, как будут проходить платежи в рамках выданной OFAC для Афганистана лицензии. «Раньше все расчёты проходили бесшовно и оперативно, сейчас же на их проведение может потребоваться несколько дней из-за ужесточения комплаенс-процедуры на стороне принимающих банков», — сказала замглавы банка.

В ТКБ имеют мультивалютные счета все банки Таджикистана, Кыргызстана, Монголии, 80% банковских систем Узбекистана и закавказских республик, 60% банков Казахстана, сказала Ширинская. По данным банка, оборот платежей по центральноазиатскому региону за 2021 год превысил 2,5 млрд долларов.

По данным Минфина США, ТКБ создал систему расчётов для обхода международных санкций и предлагал свои услуги банкам в странах Азии, в том числе в Китае, и Ближнего Востока. Чтобы избежать обнаружения обхода санкционных ограничений, ТКБ проводил транзакции через собственную платежную систему TKB Business, которая является альтернативой SWIFT.

В ТКБ опровергли обвинения Минфина США и отметили, что бизнес-модель по расчётному сервису банка была публичной и никогда не скрывалась от зарубежных банков-партнеров и международных рейтинговых агентств.

Уже выданная Транскапиталбанку лицензия разрешает до 20 октября проводить любые операции с участием ТКБ и американской финансовой системой, если их конечной целью или страной отправки является Афганистан.

При этом банку запрещены любые другие операции, в том числе оказание корреспондентских услуг со стороны американских финансовых организаций через ТКБ в пользу подсанкционных банков и других банков, ограниченных в доступе к американскому финансовому рынку, а также оказание таких услуг Центральному банку, Минфину и Фонд национального благосостояния России.

Введение санкций в первую очередь ударит по странам Центральной Азии и Афганистана, а не по России, так как нарушились все платёжные цепочки, считает представитель ТКБ. «Блокировка трансграничных платежей приведет к сбоям в импорте и экспорте этого региона, что вызовет проблемы в экономике и может привести к гуманитарной катастрофе», — цитирует его РБК.

В середине апреля банки Узбекистана начали предупреждать своих клиентов о рисках проведения международных расчётов с зарубежными партнёрами из российских банков.

В Центральном банке Узбекистана сообщили, что банки привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.