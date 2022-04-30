В суфийской мечети Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля произошёл взрыв, унесший жизни как минимум 10 человек, не менее 15 человек получили тяжёлые ранения, сообщила служба новостей ООН.

Оценки количества жертв противоречивы. Местные больницы сообщают об изменяющихся цифрах раненых и погибших, Reuters со ссылкой на имама мечети сообщило о более чем 50 погибших. Взрыв разрушил мечеть и обрушил крышу здания во время молитвы.

ООН категорически осудила серию смертельных атак против мирного населения, проходящую в священный для мусульман месяц Рамазан в Кабуле и провинциях Афганистана.

«Взрыв, который произошёл в последнюю пятницу священной недели Рамазана, стал ещё одним болезненным ударом по народу Афганистана, который по-прежнему подвергается постоянной опасности и насилию», — сказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что взрыв последовал за серией недавних смертоносных нападений в Кабуле, Кундузе и Мазари-Шарифе, которые, по всей видимости, были нацелены именно на меньшинства хазарейцев, шиитов и суфиев.



До этого, в четверг, в Мазари-Шарифе в Балхе были взорваны два пассажирских минивэна, в которых погибли 9 человек и минимум 15 получили ранения. На прошлой неделе в пятницу в суннитской мечети в Кундузе погибли 33 человека. 19 апреля взрывы произошли в школах для мальчиков в шиитских кварталах Кабула.

«Нападение… полностью игнорирует человеческие жизни и религиозную святость. Нет слов, достаточно сильных, чтобы осудить этот гнусный поступок, направленный против места отправления культа», — прокомментировала атаку Метте Кнудсен, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану.

Она указала, что происходящие нападения на мирных жителей, направленные против этнических и религиозных меньшинств, представляют собой тревожную тенденцию в Афганистане и призвала немедленно прекратить эти нарушения международного гуманитарного права и прав человека.