Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 30 апреля прокомментировал ситуацию с ночными автогонками в столице.

Градоначальник отметил, что в столице растёт популярность «автогонок и дрифта», а сотрудники органов внутренних дел арестовывают нарушителей на 5−15 суток.

«Когда перед нами появляются какая-то проблема или нарушается комфортная среда работы сотрудников органов внутренних дел, мы работаем через установку запретов. Значит, у молодёжи есть спрос на занятие дрифтом и автогонками. В мире [это занятие] вышло на уровень спорта, международного спорта. Мы не должны на всё ставить запреты», — заявил градоначальник.

По мнению хокима, необходимо поговорить с молодёжью и узнать причины её интереса к автогонкам.

Джахонгир Артыкходжаев предложил выделить для них пустующие полигоны бывших автошкол ДОСААФ («Ватанпарвар»), а также развивать автоспорт в столице, организовывать международные соревнования по автогонкам и дрифту, тем самым привлекать туристов.

«Почему мы не [создаём условия], а только ставим запреты на всё?.. Это не тот спорт, который наносит ущерб обществу. Это просто интерес молодых людей», — сказал он.

Глава городской администрации сообщил, что при необходимости можно рассмотреть вопрос строительства нового полигона.

Начальник ГУВД Ташкента Азиз Ташпулатов заявил, что изучит вопрос.