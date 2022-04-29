Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным двумя днями ранее. Как мы писали, на нём было получено «принципиальное согласие» России на участие ООН и Международного комитета Красного креста в эвакуации жителей из Мариуполя.

Фото: president.gov.ua.

Перед переговорами Антониу Гутерриш посетил города Ирпень, Буча и Бородянка, где жилые массивы и инфраструктура были разрушены в результате обстрелов и взрывов, и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Посещение разрушений в жилых кварталах в Ирпене. Фото: Пресс-служба ООН.

«Эта война — абсурд в XXI веке. Война — зло», — сказал глава ООН в Бородянке. Сейчас крайне важно, чтобы Международный уголовный суд и другие механизмы ООН провели необходимую работу и обеспечили правосудие, отметил он.

Посещение места бывшей братской могилы с более сотни захоронений жертв боёв и убийств в Буче.

«Я хочу, чтобы украинский народ знал, мир видит вас, слышит вас и восхищается вашим мужеством и решимостью», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

«Организация Объединённых Наций занимает чёткую позицию, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Как я уже сказал в Москве, вторжение России в Украину — это нарушение территориальной целостности государства и Устава ООН».

Он признал, что Совету безопасности ООН не удалось применить существующие механизмы, чтобы предотвратить или остановить войну в Украине. «Это вызывает огромное разочарование, печаль и гнев», — сказал глава ООН.

До сих пор все попытки остановить войну, предпринятые многими лидерами, не увенчались успехом, констатировал Гутерриш. Однако ООН не намерена сдаваться и стремится к полномасштабному перемирию и установлению эффективных гуманитарных коридоров для вывода гражданского населения и доставки помощи.

В Киев глава ООН приехал, чтобы сосредоточиться на усилиях «по расширению поддержки народа Украины, спасению жизней, облегчению страданий и помощи в поиске пути к миру».

Генсек ООН отметил, что в отличие от масштабных гуманитарных операций ООН в некоторых других странах, в Украине существуют эффективные институты и правительство, которое поддерживает своих граждан, и ООН координирует все свои усилия с этими структурами.

«Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали, — сказал Гутерриш. — Я понимаю, что не всё идеально; и всё, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Я приехал, чтобы заверить вас в том, что мы и далее будем укреплять эти усилия, координируя их на каждом этапе с правительством Украины».

Он сообщил, что ООН на территории Украины оказывает чрезвычайную гуманитарную помощь 3,4 миллиона человек и планирует довести этот показатель до 8,7 миллиона к августу. Организация также оказывает денежную поддержку местным жителям на общую сумму 100 млн долларов в месяц — в мае её получат 1,3 миллиона человек, а к августу — уже 2 миллиона, сообщил он.

«Согласно самым пессимистическим прогнозам, к концу года в гуманитарной помощи могут нуждаться 25 миллионов украинцев, — предупредил Гутерриш. — Надеемся, что до этого не дойдёт, но надо готовиться к худшему».

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к безотлагательным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает, что участие генсека ООН в этой миссии будет результативным.

Он призвал Антониу Гутерриша приложить усилия для остановки депортации граждан Украины на территорию России, получения доступа к принудительно депортированным и скорейшему возвращению их на родину.

Владимир Зеленский также заявил, что в случае проведения каких-либо референдумов на оккупированных территориях они не будут признаны Украиной и миром и усложнят возможные переговоры Украины и России. «Считаю, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную нашу территорию», — сказал он.

Вскоре после пресс-конференции по Киеву было нанесено два ракетных удара. ООН в своём сообщении назвала это «напоминанием о том, что война далека от завершения, несмотря на вывод российских войск из окрестностей [Киева]».