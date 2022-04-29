Переход на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле между странами — это неизбежный и очень хороший тренд. Об этом 25 апреля заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев на прошедшем в Ташкенте форуме «Иннопром».

«Это неизбежный и очень хороший тренд, когда расчеты в торговле между странами осуществляются в местных валютах», — заявил он.

По его словам, с исторической точки зрения валюты стран СНГ ещё «совсем молодые», а должно было пройти достаточно времени для создания институциональных основ, получения суверенного кредитного рейтинга, чтобы была уверенность в них.

Замминистра отметил, что российский рубль «достиг этого уровня» и в Узбекистане уже приступили к рублевым операциям в торговых отношениях. Кроме того, страна рассматривает и апробирует операции в китайских юанях.

«Надеюсь, что эта форма расчетов в международной, двусторонней торговле будет увеличиваться. С точки зрения рисков, для Узбекистана, допустим, торговля с Российской Федерации в рублях не представляет больших рисков, потому что мы все-таки больше импортируем из РФ, чем экспортируем, и нам всегда нужно больше рублей», — сказал замминистра.

Замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев назвал использование национальных валют в расчетах между различными странами «одним из инструментов, которые на сегодняшний момент надо развивать».

По его мнению, сейчас это более надежный и удобный инструмент, но для него надо дальше развивать инфраструктуру, увеличивать количество корреспондентских счетов.

«С точки зрения финансовых учреждений, нужно смотреть на баланс торговли, экспорта, импорта. Возможности, которые мы обсуждаем сегодня, будут приводить к большей стабилизации и выравниванию балансов по экспорту и импорту, потому что сейчас будут возрастать импортные потоки из стран Центральной Азии [в Россию], что является дополнительным стимулом для использования национальных валют. Не только для взаимных расчетов, но и в том числе для финансирования торговых и инвестиционных сделок», — пояснил Груздев.

По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева, приграничные регионы Узбекистана и Казахстана (например, Ташкент и Южноказахстанская область) уже используют сумы и тенге. То же самое в приграничной торговле между Казахстаном и Кыргызстаном, сказал он.

«В отношении Российской Федерации торговлю в местных валютах — тенге и рублях — мы начали намного раньше, это изначально был пилотный [проект], потом объем увеличивался. И сейчас текущая обстановка заставляет нас, чтобы это было в местных валютах, и в этом никаких проблем или вызовов не видим, спокойно переходим», — добавил вице-министр.

Замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров заявил, что к переходу на расчеты в национальных валютах относятся «достаточно спокойно и рассудительно», учитывая при этом существующий порядок взаиморасчетов, особенно в сфере торговли энергоносителями.

«Этот процесс потребует какого-то времени, чтобы найти окончательное решение. В целом у нас с обсуждением этого вопроса каких-то серьезных проблем нет ни со странами Центральной Азии, ни с Российской Федерацией», — добавил замглавы Минэкономики.

Центробанк Узбекистана не публикует ежедневную статистику по обменным операциям с иностранной валютой на регулярной основе, но 4 марта банки купили у населения валюту на 7,3 млн рублей и продали на 86,5 млн рублей. Днём ранее эти цифры составляли 5,4 млн и 60,1 млн рублей соответственно. Одним из факторов высокого спрос на рубли в Узбекистане был связан с импортёрами, заключившими контракты в российской валюте.

В середине апреля в Кыргызстане ряд банков временно остановил работу системы денежных переводов «Золотая Корона» в связи с перенасыщением рублевой массы и нехваткой наличных долларов. В Узбекистане такой проблемы нет, притока большого количества рублей не наблюдается, заявили в Центробанке.