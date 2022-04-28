Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрит законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих продление льгот по налогу на добавленную стоимость для ряда продовольственных продуктов. Об этом сообщил депутат фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев.

С начала года до 30 апреля действует нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового). В этот период от НДС также были освобождены оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных в живом виде (скот и птица) и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Законопроектом предлагает продлить эти льготы (за исключением рыбы и курятины) до 31 декабря 2022 года.

В мировой экономике начался сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис, заявили эксперты Всемирного банка в новом докладе о перспективах товарно-сырьевых рынков. Банк прогнозирует, что из-за ситуации в Украине ожидается рост цен на продукты питания во всем мире до рекордного уровня за последние 50 лет. Учитывая, что более 60% мирового спроса на растительное масло обеспечивается за счёт экспорта из Украины и России, прогнозируется рост цен на растительное масло на мировых рынках почти на 30% в годовом исчислении.

«Естественно, что в этом случае предоставление льгот по НДС на импорт растительного масла, а также мяса и картофеля послужит полному удовлетворению потребности населения в основных продуктах питания и поддержанию стабильности цен на эту продукцию на рынках», — пишет депутат.

Дониёр Ганиев со ссылкой на источники сообщил, что нулевая ставка по таможенным пошлинам для бананов, ананасов и других цитрусовых, предоставленная до 1 мая этого года, также может быть продлена до конца года.

«Надо признать, что все эти усилия послужат обеспечению благосостояния населения и повышению его покупательной способности. При этом это позволит удержать инфляцию на уровне 10−12%», — считает парламентарий.

Около половины потребления растительного масла в Узбекистане покрывается за счёт импорта. В таких условиях любые колебания на мировом рынке влияют на цены на внутреннем рынке. «Газета.uz» ранее писала, что рост цен на растительное масло может стать одним из главных вызовов в ближайшие месяцы.