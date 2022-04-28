В ходе визита Шавката Мирзиёева в хлопково-текстильный кластер «Бунёдкор» в Касанском районе был представлен проект сети Центров технического обслуживания и обеспечения запчастей для сельхозтехники Agro Tech Klaster. Также была презентована цифровая система продаж и обслуживания сельхозтехники и ряд специальной техники для сервисного и коммунального обслуживания.





Реализация проекта Agro Tech Klaster включает в себя формирование на базе региональных дилерских центров UzAuto 14 сервисных центров технического обслуживания и обеспечения запчастей для сельхозтехники. Каждый центр будет обеспечен необходимыми специалистами по обслуживанию техники, запасными частями, расходными материалами и централизованным колл-центром. Кроме того, на базе центров будут организованы учебные классы по повышению квалификации и обучению технических специалистов по обслуживанию сельхозтехники.

Каждое региональное отделение Agro Tech Klaster будет обеспечено 7−10 мобильными бригадами сервисного обслуживания. Их общее количество на первом этапе планируется довести до 100 единиц. Выезд бригад будет осуществляться на автомобилях Chevrolet Damas, оборудованных всеми необходимыми инструментами и приборами.





Наряду со специализированными автомобилями для обслуживания сельскохозяйственной техники были также продемонстрированы оснащенные автомобили Damas для коммунального обслуживания и жилищно-коммунальных служб. Компактные автомобили со специальным оборудованием помогут службам быть более мобильными и доступными на сложных участках.





Кроме того, Шавкату Мирзиёеву было представлено и мобильное приложение Agro Tech Klaster, разрабатываемое для удобства потребителей и оперативности обслуживания. Данное цифровое решение поможет заключить договора на приобретение сельхозтехники, подать заявку на субсидии, заказать запчасти, связаться с колл-центром и прочее.





Реализация проекта Agro Tech Klaster поможет значительно расширить спектр услуг, предоставляемых фермерским хозяйствам, и обеспечить оперативное и качественное обслуживание сельскохозяйственной техники во всех регионах.

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