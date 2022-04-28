Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 28 апреля принял вновь назначенного посла Палестины Джавада Мухаммада Авада, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, и.о. главы МИДа поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в осуществлении ответственной дипломатической миссии.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных структур.

Стороны обменялись мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях, говорится в сообщении.