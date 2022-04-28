20 апреля около 15:00 со стороны Нуратинского гороного хребта в махаллю «Эгизбулак» Фаришского района Джизакской области сошёл сель. По данным МЧС, это произошло из-за сильных дождей.

В министерстве заявили, что нормальными для района являются расходы воды в 10 кубометров в секунду, а в день селевых потоков показатель вырос в 15 раз — до 150 кубометров в секунду. Ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов сообщал, что метеостанция «Галляарал» в Джизакской области за 2 часа 5 минут зарегистрировала выпадение 31,5 мм осадков, что составляет почти 10% всего годового объёма осадков в регионе.

Однако часть жителей не сильно доверяют этой информации и считает, что путь селевых потоков могло что-то перекрыть, и в результате скопления воды могла образоваться волна высотой до 2−3 метров. Свыше 10 человек сообщили корреспонденту «Газеты.uz», что новая дорога, построенная между двумя холмами, ведущими к карьеру цементного завода Huaxin Cement Jizzakh на вершине села, могла стать своего рода дамбой на пути селевых потоков.

Дорога, ведущая к карьеру Huaxin.

В репортаже телеканала «Жиззах» отмечается, что при строительстве дороги над горными проходами были выровнены овраги, а после скопления града и дождей селевые потоки могли ударить по селу с большим давлением.

Эта гипотеза в настоящее время изучается рабочей группой во главе с МЧС. Планируется сравнить спутниковые снимки Google до и после наводнения, сообщил начальник отдела УЧС Темур Хамраев.

В центре холма изображен карьер Huaxin. Фото: Пресс-служба УЧС Джизакской области.

В пресс-службе регионального УЧС «Газете.uz» сообщили, что гипотеза с дамбой, скорее всего, себя не оправдает.

«В ходе изучений было установлено, что сель смыл часть дороги карьера Huaxin. То есть карьерная дорога на определенном расстоянии соединялась с руслом селевых потоков. Однако по законам физики поток воды направлялся по самым глубоким точкам», — говорится в сообщении.

При периодическом изучении ситуации на Google-картах установлено, что в этом районе «есть очень старые русла селя, которые могли образоваться раз в столетие», указали в УЧС. Отмечается, что никто из местных жителей не видел, чтобы дорога стала дамбой на пути селя.

На этом фото можно видеть два русла селя, между которыми расположены дома.

По словам жителя махалли «Эгизбулак» Исраила Алиева, уровень воды поднялся более чем на 2 метра из-за домов и ограждений перед ними.

На этой территории от Нуратинского хребта до начала села соединяются три русла рек, а посередине — еще два. Двое из них прошли по обеим сторонам карьера Huaxin.

Равшан Ибрагимов (в центре).

Начальник областного УЧС подполковник Равшан Ибрагимов заявил, что село не считается подверженным селепроявлениям.

«Эта [местность] не входит число объектов с угрозой схода селя. Один пожилой мужчина сказал: „В последний раз я был свидетелем этого в 1969 году, когда мне было девять лет, но и тогда это не было в таком масштабе“… Сначала хорошенько выпал град, а после дождя град всей силой смывает [всё]. Этого бы не случилось, если не было бы града и шёл просто дождь в течение получаса-часа. Это тоже закон природы», — сказал Равшан Ибрагимов

В беседе с жителями корреспондент «Газеты.uz» обратил внимание на то, что никто из них не знает точное местонахождение «дамбы».

Однако в ходе расследования установлено, что местное население, в том числе жители села Эгизбулак, уже 2 года страдают от пыли, которая образуется в результате добычи и взрыва цементного сырья на карьере компанией Huaxin Cement Jizzakh.

О Huaxin Cement Jizzakh

Согласно данным ЕГРПО, цементный завод Huaxin Cement Jizzakh зарегистрирован 13 июля 2018 года китайскими инвесторами. Уставной фонд составляет 248,3 млрд сумов.

Единственным учредителем является Huaxin Central Asia Investment (Wuman) Limited, руководителем — Бинцзюнь Яо.