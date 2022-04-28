В обществе Узбекистана растёт правосознание, а свобода слова, демократизация и принципы плюрализма развиваются всё сильнее. Об этом 28 апреля на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил министр юстиции Русланбек Давлетов.

Принятие новых законов, отражающих демократические принципы и реформы, сопровождается открытым выражением мнений по ним, все в обществе не воспринимают их одинаково. «Это естественно и это тоже нужно научиться правильно принимать», — отметил министр.

Он назвал верховенство закона единым средством, или механизмом, объединяющим людей в этом процессе. «Мы, юристы, должны сплотить население вокруг идеи верховенства закона в качестве национальной идеи», — сказал глава Минюста.

Русланбек Давлетов указал, что «верховенство закона при всём разнообразии мнений обеспечивает единое отношение и подход, уважая разнообразие мнение и решая проблемы правовыми средствами».

«В этом вопросе основная ответственность ложится на государственные органы, поскольку они в первую очередь в своём стиле работы, принципах и подходах должны обеспечить верховенства закона», — подчеркнул он.

Министр отметил «неудовлетворительное качество учебников по правоведению в школах, сухой юридический язык, непонятное изложение и многочисленные повторы в них». Он указал на необходимость повысить качество школьного правового образования, приблизить его к жизни, организовав изучение права на конкретных примерах.

Русланбек Давлетов сообщил, что Минюст разработал минимальные требования по правовым знаниям для 5 возрастных категорий населения, к примеру, что должен знать ребенок в возрасте 4 лет, в возрасте 15 лет. Учебники будут пересмотрены на основе этих требований и адаптированы к повседневной жизни.

Вместе с изменениями в правосознании многомиллионного общества необходимо работать над реформой правового мышления госслужащих, чиновников, сказал министр юстиции. В 2021 году 14 тысяч сотрудников госорганов прошли правовое обучение, из них 300 не смогли пройти экзамен и будут учиться заново. В случае, если и повторное обучение, и вслед за ним специальные 12-часовые учебные курсы не помогут пройти экзамен, будет рассмотрена целесообразность дальнейшей работы таких кадров.





Среди основных проблем правовых отношений названы набирающие обороты мошенничество, кибермошенничество и финансовые пирамиды. За последние 4 года случаи мошенничества возросли в 4 раза — с 6483 случаев в 2018 году до 24554 в 2021-м. Кибермошенничество за 3 года возросло в 8,3 раза и составляет 5% от всех преступлений.

Глава Минюста сообщил, что случаи быстрого освобождения из тюремного заключения преступников и неполного покрытия ими ущерба негативно влияют на настроения в обществе. В связи с этим министерство разработало законопроект, предусматривающий невозможность условно-досрочного освобождения для осуждённых, не покрывших полностью ущерб от своих деяний.

Министр указал на рост числа случаев самосуда, что является, по его словам, большим препятствием к дальнейшему построению свободного общества и безопасному проживанию в нём. Необходимо усилить пропаганду и бороться со случаями самосуда, подчеркнул он.

В общенациональном онлайн-экзамене по Конституции приняли участие более 50 тысяч граждан, отметил министр. В связи с празднованием 30-летия Основного закона в этом году запланирован ещё более масштабный экзамен и не только на государственном языке.

Касаясь пропаганды правовых знаний и юридической помощи, он перечислил восемь онлайн-ресурсов по вопросам права: правовой портал advice.uz (maslahat.uz), портал Advice for business, мобильное приложение сайта bolahuquqlari.uz, сайт test.adliya.uz, национальный правовой интернет-портал huquqiyportal.uz, kurslar.huquqiyportal.uz (портал для самостоятельного изучения правовых вопросов в интерактивной форме, где можно получить сертификат), hudud24.uz, платформу Gender Madad.