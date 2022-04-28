Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана задержали жителя Ташкентского района и его однокурсника, работающего помощником хокима, сообщает УзА.

По данным агентства, житель (1982 года рождения) и помощник хокима вошли в доверие незнакомого лица и потребовали от него 30 тысяч долларов за помощь через знакомых чиновников в оформлении на его имя 4 соток земли в Алмазарском районе Ташкента.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого при получении запрошенной суммы, а затем на основе его показаний — помощника хокима.

10 марта в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области при получении у гражданина 5,5 млн сумов задержан помощник хокима района по развитию предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращению бедности Б. Х.

6 апреля были задержаны помощник хокима Зангиатинского района Ташкентской области и бывший сотрудник отдела кадастра при получении взятки в 1000 долларов.

12 апреля сообщалось, что помощник хокима Чустского района Наманганской области и его подельники задержаны при получении взятки в 1500 долларов и 5,6 млн сумов. Они обещали выделить более 5 га земли гражданину Н. Это уже третий подобный случай с помощниками хокимов.

19 апреля президент Шавкат Мирзиеёв подверг критике помощников хокимов, занимающихся вымогательством. Институт помощников хокима был введён с января текущего года.