Узбекистан не планирует конкурировать с Россией на внешних рынках золота. Об этом РБК сообщил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев.

Издание сообщало, что из-за санкций российские золотодобывающие компании столкнулись с проблемами в реализации своей продукции. В частности, один из крупнейших в России золотодобытчиков Petropavlovsk не сможет продавать золото из-за того, что его кредитор «Газпромбанк» попал под британские санкции. Они также запрещают компании платить проценты по кредитам в этом банке.

«Рынок золота достаточно специфичный, и мы производим намного больше, чем продаем. То золото, которое производится в Узбекистане на сегодняшний день, полностью выкупается ЦБ [Узбекистана] и является частью золотовалютных резервов. <...> То есть такого, чтобы [был] маркетинг и [мы] целенаправленно пытались занять какую-то нишу на большом рынке золота, нет», — сказал Шухрат Вафаев.

Узбекистан производит около 100 тонн золота в год. При этом Центральному банку страны предоставлено приоритетное право на покупку всего местного аффинированного золота. На долю золота приходится около 60% международных резервов местного Центробанка.

В 2021 году Узбекистан продал за границу золота на сумму 4,1 млрд долларов, что составляет 24,7% всего экспорта страны. В январе-марте Узбекистан продал за рубеж золота на сумму 2,9 млрд долларов, в основном — в страны дальнего зарубежья. На продажи драгметалла в этот период пришлось 51,5% от общего экспорта.

По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), в 2020 году почти 92% экспорта золота Узбекистана направлялось в Великобританию, где действует крупнейший международный хаб торговли этим драгметаллом, и 7% ($483 млн) золота было продано в Россию.

По данным РБК, Узбекистан наряду с Россией входит в десятку лидеров по экспорту золота, причем в отдельные месяцы республика становится крупнейшим продавцом. Так произошло, например, в феврале 2022 года, следует из данных Всемирного совета по золоту.

В России рост вывоза золота за рубеж начался в 2019 году. За прошлый год Россия продала золота на сумму 17,4 млрд долларов, писал РБК. Из них 89% ($15,4 млрд) было направлено в Великобританию.