Делегация из 30 представителей Европейского Союза, государств-членов ЕС и государственных учреждений Узбекистана посетила с официальным визитом Каракалпакстан и проектные территории Многопартнерского трастового фонда ООН по безопасности человека в рамках обязательств ЕС по поддержке региона Приаралья. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Делегации ЕС.

ЕС поддерживает ряд инициатив в Узбекистане, направленных на реабилитацию зоны бедствия Приаралья. Среди них проект правительства Узбекистана «Мой сад в Аральском море» по озеленению пустыни Аралкум и близлежащих населенных пунктов Каракалпакстана путем высадки леса, адаптированного к климатическим условиям региона.

В первый день визита делегации в Муйнак послы Европейского Союза высадили первую партию деревьев.





«Исчезновение Аральского моря — это трагедия, которая распространяется за национальные и международные границы. В соответствии с Европейским зеленым курсом и новой стратегией ЕС по Центральной Азии, Европейский союз и его государства-члены готовы поддерживать Узбекистан во всех усилиях по предотвращению деградации окружающей среды и повышению устойчивости населения, затронутого трагедией», — сказала посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«ЕС выделил более 5 млн евро в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, подчеркнув тем самым высокий уровень приверженности делу смягчения неблагоприятных последствий стихийного бедствия. Настоящим ЕС также обязуется посадить 27 тысяч деревьев к концу этого года в качестве подарка Узбекистану от 27 государств-членов ЕС и в поддержку усилий правительства страны по восстановлению земель, подвергшихся опустыниванию. Таким образом, мы надеемся проложить путь для будущих „зеленых“ инвестиций и улучшения экосистемы и устойчивой жизни в регионе Аральского моря», — добавила представитель ЕС в стране.

В Каракалпакстане официальные лица встретились с представителями Совета министров, парламента и Государственного университета Каракалпакстана, посетили проекты Многопартнерского трастового фонда ООН по управлению водными ресурсами и устойчивому бизнесу, которые поддерживают местные сообщества и население, и обсудили дальнейшую мобилизацию инвестиций в регион.

По данным Всемирного банка, ежегодно песчано-пыльные бури Аралкума наносят экономический ущерб Каракалпакстану в размере более 44 млн долларов. C 2018 года на высохшем дне Аральского моря высажены пустынные растения на 1,5 миллиона га с тем, чтобы предотвратить разнос с высохшего дна Аральского моря миллионов тонн пыли и ядовитых солей. В этом году планируется облесить ещё 100 тысяч га, создается также питомник для растений.